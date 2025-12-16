5天前剛自撞！基隆「3度毒駕累犯」撞死買菜婦 警將建請聲押

基隆毒駕頻傳，警方將擴大臨檢。示意圖。非當事人。資料照



基隆市信義區昨（12/15）日上午發生一起重大毒駕死亡車禍。55歲楊姓男子疑似吸毒後上路，行經仁一路一帶時失控連環衝撞，造成一名50多歲林姓婦人死亡、另有2人受傷。警方調查發現，楊男為毒駕累犯，不僅前科累累，這已經是他今年第5次因毒品問題遭警方查獲、第3次涉及毒駕。

監視器畫面顯示，楊男當時先擦撞道路中央防撞桿，車輛隨後失控偏移，衝向路邊行人與機車騎士，林姓婦人當場被撞飛，失去生命跡象，另名機車騎士與路人受傷，並波及路旁停放的多輛汽、機車，現場一片狼藉。警消到場後，發現楊男精神狀態異常，疑似藥性發作，隨即將人送醫觀察，並在其車內查獲2顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈。

警方進一步追查發現，楊男早在5天前（12/10）就在新豐街一帶自撞藥局前的無障礙坡道。當時他向警方聲稱癲癇發作、身體不適，且意識清醒、對答如流，使得警方儘管有所懷疑，依法定程序仍未能進行毒品篩檢，因此無法確認是否涉毒駕，未料短短數日後再度毒駕上路，釀成死亡憾事。

警方調查指出，楊男為警局常客，20年前就曾因經營月息30分的高利貸遭移送法辦，之後又涉及毒品、妨害自由等多項案件，曾因毒品案入監服刑；他原本吸食安非他命，後轉為施用依托咪酯，明知自己多次因毒駕自撞、毀損他人車輛仍持續上路，行徑令人髮指。

基隆市警察局長林信雄指出，楊男在此次事故前，已4度被警方在車內查獲持有毒品，其中2案涉及毒駕，這起案件則是第3次毒駕並造成死亡。基隆警方已向檢方建請聲請羈押，並研議針對毒駕累犯、重大肇事者，採取「預防性聲押」作為，避免其再度危害社會。

林信雄也表示，毒駕行為涉及刑法第19條所稱「原因自由行為」，即行為人明知施用毒品會造成精神障礙，仍選擇駕車上路並造成重大傷亡，未必不能以不確定故意論處。基隆市警局也在今日召開基隆地區檢警聯繫會議，提出加重毒駕刑責與羈押機制的討論方向，盼能提升法律嚇阻效果，保障用路人安全。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

