5天後唱進日本武道館！夯團主唱涉毒被捕 公司：演唱會取消

Def Tech成員Micro因持有大麻遭逮捕。翻攝官方IG

日本雙人音樂團體Def Tech成員Micro（本名：西宮佑騎）因涉嫌持有乾燥大麻，昨（2日）在東京澀谷住處遭當場逮補。Def Tech本週日（8日）原預計在日本武道館開唱，已確定取消。

Def Tech所屬的經紀公司2VOX今發聲明向歌迷致歉，「在正為迎接出道20週年這個重要里程碑的演出持續準備之際，卻發生此等事件，令人深感遺憾。」公司也透露，「目前尚未能與本人取得聯繫，正持續進行事實關係的確認。」

廣告 廣告

Def Tech原定8日在東京開唱。翻攝官方IG

經紀公司已發聲明取消演唱會。翻攝官方IG

公司也公告，「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」演唱會，確定取消。並對已購票的觀眾，再次致歉，並允諾後續會再公布退款細節，將另行再發公告。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

具俊曄痛失摯愛1週年！大S忌日登韓網熱搜 《外傷重症中心》醫師剖析致命關鍵

人間香奈兒形象大逆轉！Jennie雪地廢土風太反差 韓網驚呼：差點認不出

SJ始源1日快閃來台追悼大S！險錯過班機 粉絲驚呼：崔總裁竟搭廉航

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」