5天沒水用! 自來水仍飄異味.礦泉水被搶光 基隆民怨四起

基隆河汙染問題已經第五天，民眾的抱怨卻只增不減，因為到現在居民打開自家水龍頭，還是有汽油味，而且不只超市賣場的礦泉水早已經被搶光，要請業者來洗水塔，現在也根本排不到。

大水桶一桶接一桶的裝，因為這水，用的比裝的還要快，基隆河油汙，讓基隆市民喝水用水都很困擾，即便事發至今已經第五天，汽油味還是存在。民眾：「根本不能喝啊也不敢喝，就是有味道啊，不知道要怎麼處理，我也不知道，只能買水啊又買不到水啊，（還買不到水），大家都搶光了啊。」民眾：「我們已經花了兩三百塊了啊，還很重還有一點味道啊，不敢使用啊。」有汽油味的水，民眾怎麼敢用，超市賣場礦泉水補貨速度根本趕不上民眾搶購速度，暫時只能靠水車來供水；社區大樓洗水塔需求也飆高，業者忙翻，還是有不少單已經排到下週去。

基隆河油汙問題，民眾家中用水出現汽油味，超市賣場礦泉水被搶購一空。（圖／民視新聞）

洗水塔業者：「這自來水的關係，造成大家的水塔裡面，都有汽油味，所以一直都在清洗水塔啊，（光昨天就接了多少電話），應該接了十幾通有，可能要排到下禮拜之後。」週一一早趕緊張貼訊息，公告清洗水塔停水到下午，畢竟婦幼福利服務中心，一棟大樓就有九個單位，還包含幼兒園，用水更必須乾淨安全。婦女及社會行政科長吳凱琪：「這一次因為遇到水汙染的事件，所以在基隆市那個廠商，（洗水塔）通通都被訂滿，28號接獲通知，我們就假日緊急聯繫廠商。」

婦幼福利服務中心急聯繫業者洗水塔，今早起停水到下午。（圖／民視新聞）

基隆市議員童子瑋：「第四天晚上大家擔心的要命，第四天晚上你突然發一個，我覺得現在不是時候，後面再來檢討吧，應該是先解決民生的問題。」生活最基本的用水，五天過去都無法解決，也難怪基隆民怨四起，畢竟這麻煩狀況，不知道還要拖幾天。

















