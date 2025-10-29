5天燒掉近900噸廚餘！簡舒培質疑「外縣市混入」 北市環保局：調查中

台北市議員簡舒培質詢。廖瑞祥攝



台中爆出非洲豬瘟疫情，各地政府緊急啟動防疫措施。台北市環保局宣布開放市內焚化爐免費銷毀養豬廚餘，以防疫情擴散。然而短短五天內，銷毀量竟高達891.91公噸，平均每日處理約180公噸，等同以往整整一個月的量。議員簡舒培質疑，有外縣市廚餘偷倒混入台北市系統，恐造成疫情外溢風險。

台北市長蔣萬安今（10/29）到市議會進行明年度總預算案報告，議員簡舒培指出，北市環保局於22日啟動免費焚燒北市產養豬廚餘政策，原意是協助業者銷毀受限的廚餘來源。依往年資料，台北市每月養豬廚餘量僅約180至200公噸，但開放短短五天後，廚餘焚燒量竟暴增至近900公噸，「等於一天處理一個月的量，這合理嗎？有沒有其他縣市在來台北市倒？」

簡舒培直言，既然中央明令禁止廚餘跨縣市移轉，北市焚化爐應僅限本市來源，但她接獲消息，有環保局同仁證實「北市現在處理的廚餘裡面也有其他縣市來的廚餘，是否該調查？」若廚餘確為非洲豬瘟病毒載體，「廚餘運來運去，不僅可能污染回收系統，更恐成為防疫破口」。

對此，環保局長徐世勳回應，網站公布的數據主要為局內自行收受之養豬廚餘，不含民間及團膳業者的數量，目前確實已在查核是否有外縣市廚餘混入，並承諾將自即日起「每日公告銷毀公噸數與來源」。

此外，議員洪婉臻也呼籲市府應落實「廚餘瀝乾回收」政策，並制定統一標準供民眾遵循，以免疫情與環境汙染問題同時擴大。

