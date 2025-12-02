5天狂掃174億！《動物方城市2》創皮克斯影史紀錄 台灣登票房冠軍

《動物方城市2》中，狐狸胡尼克與狐狸胡尼克相處充滿化學反應。迪士尼電影提供

《動物方城市》續集《動物方城市2》於11月26日全球正式上映後，短短5天，全球票房已累積高達5.56億美金。台灣也累積約新台幣1.47億的票房，穩坐全台票房冠軍寶座，並榮登迪士尼與皮克斯影史開片最賣座的動畫電影。

胡尼克獲封「動物界天菜」 性感特質擄獲無數粉絲

《動物方城市》自2016年上映以來，全球票房斬獲10億美金（約新台幣310億元），並橫掃第89屆奧斯卡、第74屆金球獎等各大動畫長片獎項。睽違9年，《動物方城市2》不僅票房告捷，口碑也持續強勁，知名影評網站「爛番茄」給予91%的影評高分評價。

尤其片中的「動物界天菜」狐狸胡尼克機智聰明、帶著一點賤嘴和壞壞的特質，加上慵懶的語調、幽默的個性和性感的微笑，散發出讓人難以抗拒的天然魅力，受封為「夢幻理想型」。

兔子哈朱蒂與狐狸胡尼克這次要攜手偵辦百年懸案。迪士尼電影提供

配音員傑森貝特曼坦承狡猾 連導演都認證化學反應

為胡尼克配音的著名演員傑森貝特曼（Jason Bateman）功不可沒。他自信表示：「是的，我身上確實有狡猾、諷刺和慵懶的一面。」他透露這種冷幽默是受英國籍的母親影響。他曾詢問迪士尼是否需要為胡尼克使用更特殊的口氣，但工作人員竟回覆：「不用，你聽起來已經夠狡猾了！」

搭檔飾演兔子哈茱蒂（Judy Hopps）的配音員吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）則坦承，她無法和傑森貝特曼待在同一個房間裡錄音，因為會不斷笑場。

導演拜倫霍華德（Byron Howard）對此表示，尼克與茱蒂之間存在不可否認的化學反應，無論從哪個角度來看都是如此，這意味著觀眾對他們的喜愛。他透露《動物方城市2》的故事緊接著前集劇情的幾週後展開，讓兩人之間的化學反應得以延續，同時也將衝突與樂趣的對比提升到全新的高度。



