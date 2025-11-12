5天10次打到瘀青......教保員終身禁任 喊冤「家長要求」被打臉

〔記者王捷／台南報導〕南市私立哈比斯特幼兒園課後班爆體罰，南市教育局認定林姓教保員以水管等多次打國小生致瘀青，決議終身禁任。林不服提行政訴訟，喊冤聲稱是家長要求，高等行政法院認為這不是體罰正當理由，駁回告訴。

2023年11月間，南市家暴性侵防治中心接獲疑似體罰通報，隨即通知教育局在當天會同到園聯合訪視，在5天內，林男在課後班有約10次以灰色硬管、竹枝，在同學面前打國小生雙臂並責罵，導致學生大片瘀青、拒學。班導與學童證述一致，認定情節重大，評估再犯風險高，影響學童身心發展與自尊。

林男強調，社會局已依兒少法裁罰6萬元，且未公布姓名，顯示情節非重大，教育局仍處終身禁任。且教育部2024年8月裁量基準，6萬元僅應禁任1年，雖公布在事件後，但他應該也適用，他也是依家長請求才會嚴格管教，事後已道歉並與家長和解，社會局罰鍰與教育局禁任同源一事，屬一行為不二罰。

教育局說明，首次違規依法只能罰6萬元，金額不反映情節輕重，家暴中心與社會局調查顯示，經過法律、幼教等專業的委員會評斷，基於兒童最佳利益優先於工作權，才決議林男終身不得聘任，這跟罰鍰的制裁目的不同，是屬於預防性管制，不是重複處罰。

法院認為，被體罰的小朋友是國小生，所以第一步要由社會局用兒少法確認有違法並先開罰，社會局裁罰確定後，教育局才有的事實基礎，用教保條例評估教保員是否還能待在這個行業，必要時可做出解聘或終身不得聘任的資格管制。

林男在短時間內多次體罰並於同學前羞辱這位國小生，這對身心發展有重大不利，家長要求嚴格管教，不是體罰正當理由，這也顯示專業判斷不足、再犯風險高，教育部裁量基準是行政規則且公布在後，不是審查依據，而且禁任為預防性處分，不是一事二罰，所以駁回林男告訴。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

