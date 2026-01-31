5天4夜旅費破5萬 網嘲：國旅成「炫富代名詞」

記者張昱傑、林俊華、龔芸可／綜合報導

最近這個PO文引發討論、旅遊平台推出國旅，標榜台灣深度行程五天四夜有去阿里山和九份，一人要價五萬元，網友直呼「原來2026年的炫富方式是去阿里山」。究竟為何價格這麼高？旅遊業者解答，可能主要是包車成本比較高導致。

九份是國旅常去的景點之一。

農曆春節假期即將到來，沒有出國計畫的民眾，經常選擇國旅走春，但民眾點開旅遊平台，卻被這價錢嚇一大跳。

國旅5天行程，6人成團，一人要出超過五萬元旅費，如果選擇1人成行，旅費更高達17萬元，讓民眾忍不住PO文直呼，難道現在國旅已經成為「炫富的代名詞了嗎？」許多網友也紛紛留言，「請問17萬是全程有人扛著我嗎？」、「因為我窮，所以我出國」。

網友紛紛留言嘲諷。

民眾：「太貴了，這個行情，國內的旅遊行情，這樣太貴了，包括日本、韓國還有越南，那個都差不多兩三萬塊啦。」

民眾：「要看旅遊品質吧，因為你要看他的住宿，跟它的那個行程。」

有人直呼這價格真的太誇張，也有民眾認為，玩得盡興最重要。

導遊：「一個團的費用，因為我們是九人座的車，正常情況車子再加上他們吃、玩，一天差不多七、八千差不多了。」

導遊小胖：「假如說以台灣人現在的旅遊行程，5天下來，這樣的話大概3萬塊不到吧，可以完成。」

阿里山是國內旅遊聖地。

國旅價格怎樣才合理，業者表示，吃、喝、玩、樂加上包車，一人一天七、八千，就能玩得很不錯，但旅遊平台上的天價行程怎麼來？導遊這樣說。

導遊小胖：「這個（行程）應該是給外國客人，第一個（費用）標示不明，九人座的會有一個現象，這個車資大概在會落在，一天6千5到8千中間。」

旅遊業者分析，單人國旅價格之所以會飆到那麼高，可能主要是因為包車費用無法平攤導致。

導遊小胖：「國旅問題不是在這些，這些補助的錢都多少，而是我們的景點，一直沒有再更新。」

春節假期旅遊熱潮，業者搶攻旅遊大餅。

2026國旅補助，預計四月才會上路，春節假期旅遊熱潮，搶攻旅遊大餅，專家呼籲，業者恐怕不能只靠補助吸引旅客，長期整頓才是解方。

