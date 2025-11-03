5天5000暢玩京阪＋環球影城？這所國小畢旅破盤價，金主起底：給孩子看世界！行程有多讚？

日本京阪5日遊要多少錢？高雄和平國小畢業旅行只要5千元！行程曝光後引發民眾熱烈討論。 一名自稱和平國小家長的民眾在社群平台Threads上發文，並曬出一張「日本大阪5日遊」畢旅行程表，旅遊地點包含京都、大阪、奈良、嵐山、六甲山滑雪場、環球影城、金閣寺等超人氣景點，而報名費只收新台幣5千元。 民眾認為根本不可能用5千元玩京阪5天，也懷疑真實性；然而，和平國小校長林世偉出面證實貼文內容是真的，也說明因為這屆畢業生只有15人，為了給孩子一個難忘的回憶，在家長會長和顧問的贊助，把赴日旅費從4萬元直接下殺到5千元。 對此，日本旅遊達人林氏璧仔細研究行程後給出6點建議，希望小朋友此趟關西行收穫滿滿，獲得一生難忘的回憶。

「帥兒子的畢業旅行，媽媽也想跟！」有民眾在Threads上發文，圖片附上國小畢業旅行行程，仔細一看竟是日本京阪神5天4夜遊，行程規劃包含京都、大阪、奈良、嵐山、環球影城、六甲山滑雪場。引發討論的，是團費竟然只要5000元。

許多網友紛紛留言，「也太幸福了吧！」、「別逼我把戶籍遷去高雄喔」、「我有預感這國小入學率要被擠爆了」、「現在重讀還來得及嗎？」。

畢業旅行日本

▲高雄和平國小畢業旅行玩日本5天只要5000元。（圖／翻攝自threads）

5千元遊日本是真的 校長：家長會暖舉

對此，高雄和平國小校長林世偉證實此事，並說明低價背後是家長會長與顧問群共同分攤費用，希望讓孩子留下難忘回憶。

綜合媒體報導，林世偉指出，這屆畢業生僅有15人，家長會長希望給孩子們不一樣的畢業回憶，但又不想造成其他家庭過大的經濟負擔，因此提出「用國內畢旅預算玩日本」方案。

原本團費可能3萬5000元至4萬元，但孩子只需繳交5000元，差額由會長和家長會顧問們共同籌措贊助，「希望孩子能用國內旅遊的費用，去看看外面的世界」。

林世偉解釋，可以壓縮到這麼低價，是因為差額由會長與顧問分攤，也由於人數不多，整體補助仍在可負擔範圍內，目前行程尚在調整階段，待確定報名人數後將正式定案。

有民眾直呼「家長會長的財力也太強大」，好奇會長與顧問身分。林世偉透露，會長經營多家公司，長期支持學校活動。

據三立新聞網報導，促成這次日本畢旅的家長會長從事土木園藝行業事業有成，也剛好孩子就在畢業班，因此才有這次畢旅遊日規劃。

清水寺

▲高雄小學生畢旅玩日本5天，行程包含京都知名景點清水寺。

金閣寺、清水寺 旅遊達人給行程建議

國小畢旅遊日話題掀起討論，旅日達人林氏璧也在粉專「日本自助旅遊中毒者」貼出行程表，給出6點建議，從滑雪場營業日期、藥妝免稅行程，到京都寺社是否適合小六生，都仔細分析。

以下為林氏璧行程分析

第一點，要確認「六甲山雪上樂園」的營業時間，「六甲山應該只有一個滑雪場：六甲山雪上樂園（Rokko Snow Park），2026年只營業到3月8日，這可能要再和旅行社確認一下。」

第二點，林氏璧認為帶小六生逛「大阪藥妝免稅」意義不大，「還不如帶他們去大丸梅田店13樓的任天堂大阪和神奇寶貝中心。」

第三點，對於京都經典行程，林氏璧坦言雖然平等院、伏見稻荷、金閣寺、嵐山、清水寺都很熱門，但對小學生來說恐怕興趣不高，「這個年代很多小學生可能早就和家人去過京都，有些景點他們可能自己都去過了。」

第四點，林氏璧以自身經驗舉例，「我第一次跟團去日本，在京都的小阿姨家待了兩週，寺社幾乎都看過，但我幾乎都沒興趣，最後只記得平安神宮和三十三間堂。」

林氏璧建議老師和家長可先調查學生家庭的意見，若有空出時間，「可以安排大阪海遊館、神戶動物王國、京都鐵道博物館、teamLab Biovortex Kyoto這樣更容易和同學們創造美好回憶的地方。」

第五點，對於「第三晚逛街自理」的行程，林氏璧提醒老師家長應該不會真的讓孩子單獨行動，恐怕最後還是「老師帶大家逛吧」。

最後一點，他指出行程內容對環球影城的描述已過時，「紐約區蜘蛛人驚魂歷險記已結束營運，現在最熱門的是超級任天堂世界」，並提醒務必確認是否有包含快速通關券，「否則可能需要自己準備」。





