中部中心 ／中部綜合報導

台中警方在路上攔檢可疑車輛，但轎車駕駛疑似心虛拒檢，闖紅燈加速逃逸，但最後車輛卡在車陣中，整車5名移工當場棄車逃逸，一行人衝進巷子逃竄，還好有熱心民眾幫忙指引逃逸方向，讓員警成功抓人。





5失聯移工跳車逃逸 熱心民眾指引助警逮人

擔心被抓遣返 整車逃逸移工跳車 當場鳥獸散往巷弄竄逃。（圖／翻攝畫面）





銀色轎車闖紅燈，員警鳴笛追上前，轎車一個右轉進入巷子，但車多卡在車陣，員警示意停車受檢，話才剛說完，整車連同駕駛乘客共5人，竟然全部跳車跑了

廣告 廣告





5失聯移工跳車逃逸 熱心民眾指引助警逮人

警方抓人遇到好心民眾 幫忙指引方向 告訴員警人躲在哪裡。（圖／翻攝畫面）





一群人鳥獸散，能跑多快是多快，還跨越圍欄，就像在跑500障礙賽，還有人跑到馬路上，驚覺要被車撞還折返，往停車場跑。逃跑的人都是逃逸移工，員警要抓人，遇到好幾位路人，有人比手畫腳，手舉起來指引方向，有人大喊，往那邊跑了，果真開車駕駛，躲在一輛休旅車旁，遭到查獲。根據了解，該名26歲駕駛已經逾期停留2年，載著整車逃逸移工外出，擔心被抓遣返，才會棄車逃逸，但想不到，遇上警民合作，幫忙指引，最終還是被逮，送交專勤隊。





原文出處：5失聯移工跳車逃逸 熱心民眾指引助警逮人

更多民視新聞報導

應召女著「女僕裝」密室藏身！警方攻堅逮人畫面曝光

木櫃內藏密室 養生館暗藏春色警攻堅逮6人

LIVE／轉賣？解散？換人？樂天桃猿15時記者會揭新動向

