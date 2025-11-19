5嫌涉強搶90萬元 竟是詐團騙交易虛擬貨幣

cnews204251119a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名33歲賴姓女子，帶著90萬元現金，準備交易虛擬貨幣，不料卻疑被5男強行搶走。新北市三峽警分局表示，轄內鶯歌區建國路1處停車場內，11月14日傳出了一起虛擬貨幣交易搶奪案。員警初步研判，可能是詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，以車追人，先後逮獲張姓、李姓、林姓等搶嫌5人，查扣贓款19萬5000元及作案用 BMW 車輛，成功瓦解詐騙集團的行動網絡。

三峽警分局表示，賴姓女被害人，透過line群組網路，認識了1名男子，雙方約定在鶯歌區1處停車場內，交易泰達幣（USDT）。被害人帶著新台幣90萬元到場，卻在交易過程被對方搶奪現金逃逸無蹤。員警獲報後初步研判，為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，並以車追人，當天晚間就在台北市萬華區查獲涉案的劉姓男子，追回部分贓款。

廣告 廣告

cnews204251119a04

警方表示，員警深入追查，確認詐團主嫌為1名張姓男子，另外還有1名李姓共犯涉案，兩人當時在逃。持續追緝後，也在新北市板橋區查獲了張姓主嫌，張嫌訊後與先前落網的劉姓男子，由新北地方法院裁定羈押禁見。但員警發現竟還有另2人涉案，1名為台北市1家刺青店店長，而且5人涉嫌在刺青店分贓，另1名則為作案汽車車主。

三峽警分局表示，昨（18）日晚間11時許，員警連日埋伏，在高雄市大竂區拘捕另1名在逃李姓主嫌，另1名呂姓共犯也通知到案說明。全案共查扣贓款19萬5000元及作案用 BMW 車輛等。

cnews204251119a03

三峽警分局長許再周表示，對於任何違法行為絕不寬貸，將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力。也讓民眾看得見、感受得到安全。警方會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機。

cnews204251119a06

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

疑早起心情不好 64歲緬甸華僑菜刀砍死妻再投案

芬普尼雞蛋流向新北 衛生局：查核9家業者未查獲問題蛋

【文章轉載請註明出處】