5家韓國航空宣布：26日起機內禁用行動電源

▲大韓航空等5家韓進集團旗下的韓國航空公司今（23）日宣布，將自本月26日起全面禁止在機內使用行動電源。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 過年春節期間計劃前往韓國旅遊的民眾注意了，大韓航空等5家韓進集團旗下的韓國航空公司今（23）日宣布，將自本月26日起全面禁止在機內使用行動電源。

根據《韓聯社》報導，大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空與首爾航空23日宣布，旗下國內線與國際線航班，將自1月26日起全面禁止在機上使用行動電源來替手機、平板、筆電、相機等電子設備充電。

旅客仍可攜帶行動電源登機，但必須遵守機內攜帶規定，每顆行動電源100Wh以下、每人最多5顆的限制，且在登機前，必須採取防止短路的措施，例如在行動電源接頭貼上絕緣膠帶，或將行動電源分別放入塑膠袋或獨立收納袋中保管。

帶著行動電源上機後，乘客需隨身攜帶，或放置於前方座椅口袋或前座下方，禁止放入機艙行李架，以免發生異常狀況時無法即時應對，導致事故擴大。

近來因行動電源內建的鋰離子電池引發的機內火災事故頻傳，航空業界正持續強化行動電源的機內攜帶與使用規範，以確保飛航安全。易斯達航空（Eastar Jet）2025年10月率先在韓國國內實施禁止機艙內使用行動電源的規定，濟州航空也自本月22日起跟進。

韓進集團相關人士表示，「此次全面禁止機內使用行動電源，是為了確保飛航安全所採取的不可避免措施，懇請旅客多加配合」。韓進集團強調，「旗下所有航空公司，將竭盡所能，確保旅客能夠安全、舒適地旅行」。

