5寶媽李宓猛曬芭比腰！比基尼熱舞上圍狂晃 「真實身材」被看光

「資生堂千金」李宓2024年升格5寶媽，《鏡週刊》報導她完成腹部拉皮合併抽脂手術後，依舊不滿意身材，去年10月又進行「芭比腰手術」，腰圍縮小到僅27吋。今（21）日她在社群平台分享穿著泳裝熱舞畫面，腹部幾乎沒有一絲贅肉，手術成果令人驚嘆。

李宓曾分享產後肚皮狀態。（圖／翻攝自李宓臉書）

李宓身穿綠色比基尼套裝，胸前兩塊布料幾乎遮不住豐滿上圍，側身一看更是辣度破表。儘管她在鏡頭前賣力扭腰擺臀，腹部依舊維持結實平坦。她表示這是自己術後滿3個月當天，第一次穿上比基尼跳舞，也道出背後艱辛：「不是只有瘦不瘦的問題，而是皮膚、腹肌、腰線、骨架比例，每一個都要重新調整。」

李宓縮成「芭比腰」，大方分享術後成果。（圖／翻攝自李宓臉書）

根據《鏡週刊》報導，李宓除了進行芭比腰手術，也同步調整腹直肌與腰部線條，術後遵照醫囑，連續3個月24小時穿著緊身馬甲固定肋骨，且需休養2個月暫停運動。術後她圓夢獲得「芭比腰」，曲線比生產前更加纖細，不少褲子腰圍變得太鬆，只好拿去修改，效果十分顯著。

