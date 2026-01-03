5對5剛過半場就投籃 球友酸白癡挨告判無罪

〔記者王捷／台南報導〕洪姓男子打籃球剛過半場就急投不傳球引爆口角，當場酸林姓球友「白癡嗎」等語還夾雜三字經，檢方依公然侮辱起訴，台南地方法院認定這場衝突核心是球風不合，很難認定已達不可容忍的名譽侵害，判洪男無罪。

前年10月晚間，洪姓男子與其他球友在新化體育公園籃球場打5對5全場比賽，林男拿到球後剛過半場就投球，還不太傳球、打法生疏，但洪男習慣掌控節奏、要求隊友照他的方式打。雙方在第2場球賽中，因林男搶到籃板後自行進攻未傳球，洪男喊「把球給我」，林男回稱自己有想法，導致衝突。

洪男當眾以三字經加「是打三小」、「白癡嗎」、「你是在打什麼碗糕」等語辱罵，讓林男感到受辱，洪男則否認說過起訴所列內容，辯稱只是脫口一句髒話，並非針對林男辱罵。

比對在場球友證詞，法院認定洪男確有說出多句粗話與「白癡嗎」等，但是否成立公然侮辱不能只看用詞粗俗，須回到衝突的前因後果與客觀情狀判斷。

爭執發生在球賽當下，洪男言語攻擊歷時短暫，未透過網路或通訊散佈，欠缺持續性與擴散性，與反覆恣意謾罵有別。

加上在場球友都能看到洪、林爭執起因在於「剛過半場就投球」等球風衝突，林男也有回嘴反擊，現場球友並曾拉開勸說，旁觀者對誰對誰錯自有判斷，未必因此降低對林男的社會評價。

因此法院認為，洪男雖然言語雖不當，但更接近球風不合下的情緒性責難與失言，還不足以公然侮辱罪處罰，依無罪推定判決無罪。

