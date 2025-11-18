5局長皆代理 盧秀燕稱愛用文官

台中市議員何文海（左）、李天生（右）18日在議會揭露，盧市府有5個局處首長都是代理，「1官占2缺」阻礙公務員升遷。（陳淑娥攝）

台中市前環保局長陳宏益因非洲豬瘟丟官回任技監，市議員何文海18日在議會揭露，盧市府有5個局處首長都是代理，「1官占2缺」阻礙公務員升遷，大酸台中市乾脆叫「代理市」。市長盧秀燕坦言偏好任用文官，但不能因此讓他們年資損失，是國家現行制度，沒有違法。

何文海昨在市政總質詢表示，台中市31個局處首長，扣除中央一條鞭任用如人事、主計、政風、警察、消防局處外，26個局處中高達5個局處首長是「代理」。這些「代理局長」中，有多人都是從盧秀燕選上市長就出任局長，現在卻變成「代理」。

何文海說，民政局長吳世瑋、都發局長李正偉、文化局長陳佳君、農業局長李逸安等4人都是市府參事，建設局長陳大田則是技監，全都是代理局長，「1官占2缺」阻礙公務員升遷。

何文海進一步指出，不僅市府一級主官，連局處科長也是一堆代理，包括捷工局6科科長全是代理、祕書處7科中有3科科長代理、數發局則是4科中有2科長代理，大酸台中市乾脆叫「代理市」。

盧秀燕解釋說，文官與政務官都能當首長，政務官沒有文官資格，會與市長同進退；文官經公務員考試，沒當首長則回任文官，這是國家現行制度，中央也是這樣做，沒有違法也沒有違規。

盧秀燕強調，明年底卸任後，市府31位局處首長全都騰空，她對公務員極為尊重，他們歷練夠且能力強，操守一輩子被檢驗，自己偏好任用文官，有人則喜歡延攬社會賢達或從學界借調。

盧秀燕指出，國家考慮人才多元晉用，不管首長由文官或學者出任，不能因任用就導致他們的損失，所以年資會繼續保留。市府人事處長陳月春指出，政務官是政治任命，人才可從學界、社會賢達及文官找，沒有違法。

何文海強調，這些屬於人事系統任用技巧，是市長權限，他無權置喙，但這麼多局長還有1年多任期就趕快占事務官缺，既享有局長福利，又能保有自己資歷，盧市長若持續「1官占2缺」情況，難保大家能負荷，影響的還是市民。