5年來只吃垃圾食物！16歲印度少女腸道感染「抽出7公升積液」心臟衰竭亡

16歲印度少女疑長期吃速食，導致腸道沾黏、受損，從腹腔抽出約7公升積液，最終因感染產生併發症死亡。(圖／翻攝自《NDTV》)

印度北方邦一名16歲女高中生，因長年喜愛吃速食，導致腸道嚴重受損、感染，22日上午因併發心臟衰竭身亡。德里全印醫學科學研究所（AIIMS）的醫師認為，女高中生不健康的飲食習慣導致腸道沾黏，進而損害消化系統，導致傷寒、結核病等併發症，最終因心臟驟停喪命。

綜合印度媒體《NDTV》等報導，來自北方邦一名16歲

女高中生阿哈納（Ahana），

11月28日因突然腹痛，被送往當地醫院，

病情惡化後又轉院。12月3日晚間，阿哈納在莫拉達巴德一家私人醫院接受腸道手術，過程中醫師發現她的腸道受損，且腹腔積液嚴重，手術中從腸道取出大約6到7公升的積液，且含有「漂浮物」，術後在加護病房住了7、8天才出院，接著又被送往另一家醫院治療。

經過治療，阿哈納的病情一度好轉，甚至能夠下床活動，但12月21日深夜病情卻急轉直下。最終，她因染上傷寒，病情嚴重，血液循環不良，腸道穿孔感染擴散至肺部，心臟血管阻塞導致死亡。德里全印醫學科學研究院（AIIMS）的醫師判定，女高中生因長期攝取速食而導致腸道嚴重受損。

家人表示，阿哈納（Ahana）從小體弱多病，卻習慣吃很多

炒麵、泡麵、披薩、漢堡等垃圾食品和加工食品，不喜歡吃家常菜，懷疑是長期不健康的飲食習慣，導致腸胃道受損，引起併發症。

家人一度誤解阿哈納（Ahana）的死因，是吃太多垃圾食物，不過醫師解釋，腸道破裂最常見的原因是腸阻塞，過度食用速食餐會減緩消化速度，在某些情況下可能會增加腸阻塞的風險。女高中生的叔叔薩吉德汗（Sajid Khan）坦承，「當時家人沒把這個糟糕的飲食習慣當一回事，結果付出慘痛代價。」。

醫師解釋，若過度食用速食會減緩消化速度，影響腸胃道健康。(圖／PIXABAY)

