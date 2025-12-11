5年來新低！中租自結業績 前11月年減14％

▲融資租賃龍頭中租-KY公告，今年前11月賺180.8億元，年減14%，創5年來新低。（圖／中租控股）

[NOWnews今日新聞] 融資租賃龍頭中租-KY公告最新營收狀況，11月自結合併營收為78.1億元，累計11月營收為893.2億元，年減5%，今年前11月賺180.8億元，年減14%，創5年來新低，11月單月自結合併稅後純益14.4億元，年增5%，每股稅後純益(EPS)為0.84元。

中租-KY自結業績，11月自結合併營收為78.1億元，累計11月營收為893.2億元，年減5%，今年前11月賺180.8億元，年減14%，11月單月自結合併稅後純益14.4億元，年增5%，每股稅後純益（EPS）來到10.23元，已賺逾一個股本。

分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-12%及4%；若與前月相較，合併營收月減3%，主要係台灣地區太陽能售電收入當月受日照時間影響月減，惟當月台灣及中國大陸地區業績穩定增加，整體業績動能提升；分營運地區別來看，以東協地區累計獲利成長48%較為顯著。

