5年來最低 南韓2025年經濟成長僅1%

南韓央行今天(22日)表示，南韓2025年經濟成長創下5年來新低，但拜人工智慧(AI)蓬勃發展所賜出口成長4.1%。

亞洲第四大經濟體─南韓面臨了需求疲軟、房市不振、以及前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)因宣布戒嚴下台導致國家陷入政治混亂等困境。

南韓去年經濟成長僅1%，是自從2020年因COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情而經濟萎縮以來，成長速度最慢的一年。

南韓央行表示，出口表現是一個亮點，成長幅度4.1%；進口則在同時成長3.8%。「出口持續成長，民間消費與政府消費擴大」。

隨著不動產市場陷入困境，建築投資的衰退擴大，「建築業跌幅擴大，製造業成長放緩」。

南韓央行在去年11月的報告曾援引「國內需求復甦與半導體週期強勁」為由，預測南韓2025年經濟將成長1.8%。

南韓擁有三星電子(Samsung Electronics)和SK海力士(SK hynix)等主要半導體製造商，它們的產品對維持與進一步擴大全球AI市場的基礎設施至關重要。

在強勁需求的支撐下，南韓綜合股價指數(KOSPI)今天首度突破5千點大關。(編輯：陳文蔚)