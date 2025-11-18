5年僅7次性生活還被逼貸款買車！南投人夫身心俱疲 法院引用《禮記》准離
南投一對夫妻結婚近5年僅有7次性生活，丈夫控訴妻子拒絕同房、分房睡、鎖房門，甚至要求他貸款60萬元買車與將房屋設定抵押，讓他長期承受催款壓力、身心俱疲，最後向法院訴請離婚。南投地院法官審理後引用《禮記‧禮運篇》「飲食男女」作為論述基礎，認定婚姻破裂事證明確，判准離婚並裁定女方必須償還60萬元。
判決書指出，這對夫妻於2020年3月結婚，婚後同居南投埔里。丈夫指出，兩人多年婚姻中僅有7次性行為，妻子經常無故鎖門、分房睡，使家庭生活陷入冷凍狀態。他又被長輩施壓要求生子，妻子卻拒絕同房，讓他感到困惑且壓力倍增。
不只性生活問題，丈夫更控訴妻子的金錢觀極端不合。婚後購買的房屋被妻子要求設定抵押，他也依妻子需求貸款60萬元買車，卻因妻子遲繳導致銀行催款，使他長期焦慮不安。妻子之後以進修為由搬去台中，再轉往高雄打工，雙方已分居2個多月，讓他認為婚姻名存實亡。
妻子則表示，她拒絕性行為是因無意願、體力不支或生理因素，且丈夫多次要求讓她心生恐懼，所以才分房睡。她認為若提前約定，她仍會配合，並指丈夫從未要求她生子。至於60萬元車貸，她強調是雙方合意，貸款也是丈夫親自簽名擔保，遲繳屬偶發事件，且雙方家庭與教會已協調出還款方案，不解丈夫仍堅持訴訟。
婚姻剩下什麼？法官如何看待7次性生活？
法官審酌後表示，夫妻間性生活頻率因人而異，但《禮記》所言「飲食男女，人之大欲存焉」，指出性需求屬基本生心理需求，若無法透過溝通獲得滿足，婚姻自然會產生裂痕。法院認為兩人多年僅7次性生活、長期分房分居，且妻子坦承對丈夫性需求感到恐懼，顯示夫妻感情已淡薄，不具共同生活意願。南投地院判准離婚，並裁定女方必須償還60萬元車貸。
