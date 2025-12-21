5年內想買房！他問「現在開始看會太早嗎」 網見1條件提醒：要提前規劃

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

買房動輒數百萬甚至上千萬，對多數人而言都是人生重大決定，如何避免一時衝動、又不錯失好物件，成了不少首購族的煩惱。近日有網友發文表示，自己買房時間點設定在5年後，希望在小孩上國小前買一間學區房，但卻猶豫「現在看會不會太早」，對此詢問網友們的看法。

有網友表示，自己買房時間點設定在5年後，希望在小孩上國小前買一間學區房。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT房版以「新手平均看幾間房，才會下訂？」為題發文，表示自己目前手上有點閒錢，打算先開始看房，目標是在5年後小孩上國小前購入一間學區房，但擔心現在就開始看會不會太早，也怕自己只是「看看而已」，卻佔用房仲的寶貴時間，讓他感到不好意思，好奇詢問網友們「請問各位先進新手平均看多少間，或是多久時間，會比較有概念？」

貼文曝光後立刻引起網友討論，紛紛在底下留言回應，有人認為買房沒有標準答案，「看你預算，預算少的也不敢看太多 很快就決定，新房沒什麼問題」、「第1間房是開始看的第3間，從看第1間房到簽約只花了5天，看幾間後就知道自己要什麼，然後看到自己要的就下訂了」、「隨時都可以看，看對眼的房子很稀少」、「看了差不多一年多，50間以上」。

也有網友提醒，想買學區房要提前規劃，「要先確定學校是否為滿額學校吧？如果很熱門那種真的會比設籍時間喔！」、「 一級熱門的學區很多都3-6年前就要有戶籍了」、「建議先確認想念的學校是否限額，也可以打去問教務處是否出生就要在學區才能有學籍」、「5年後讀國小接上？現在就要入籍學區了吧」。

至於「會不會浪費房仲時間」，不少網友一面倒認為不用想太多，「房仲只怕沒人找他看，不怕你不買」、「我第一次買房的時候少說看300間吧，同時連絡的仲介5~6人，第二次看不到5間，第三次只看買的那間」、「可以一直看，看久了房仲就會定期推播新的物件，幾年再買也行」。

