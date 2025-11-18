5年內韓國10大產業全面失守？最大競爭對手中國恐彎道超車 韓企憂心

南韓「韓華海洋」造船廠。 圖：翻攝韓華海洋官網

[Newtalk新聞] 據《韓聯社》17 日報導，韓國經濟人協會 17 日發佈的一份報告顯示，韓國十大出口產業中有一半已在企業競爭力方面被中國趕超，預計 5 年後 10 大產業競爭力恐將全線失守。

報導介紹，韓國經濟人協會近期對從事十大出口產業的 200 家企業進行了「關於韓美中日的競爭力現狀和展望」調查。結果顯示，被問及當前最大的競爭對手時，62.5% 的韓企回答是「中國」，數量遠超回答美國（22.5%）和日本（9.5%）的企業。

廣告 廣告

鋼鐵工業示意圖。 圖：翻攝自 X《 NEXTA》

如果將時間設定為 2030 年，回答「中國」的韓企比例還進一步提升到了 68.5%。這意味著多數韓企認為韓中出口競爭將愈演愈烈。

此外，受訪的韓國企業也普遍認為美國和中國企業具有更強的競爭力水準。假設韓企競爭力標準為 100，受訪企業認為美中日的競爭力水準分別為 107.2、102.2 和 93.5。到 2030 年時，競爭力水準高到低同樣依次為美國 （112.9）、中國 （112.3）和日本 （95）。也就是說，韓企認為本土企業競爭力已落後於中、美兩國，而中國企業競爭力未來 5 年將達到接近美國的水準。

中國造車業 圖:翻攝自百度

分行業看，受訪韓國企業認為中國企業在鋼鐵（112.7）、通用機械（108.5）、蓄電池（108.4）、顯示器（106.4）、汽車和零部件（102.4）5 個領域領先韓企，而在半導體（99.3）、電子和電機（99）、船舶（96.7）、石油化學和石油產品（96.5）、生物健康（89.2）領域仍落後韓企。但據業界預測，韓國 10 大出口產業競爭力將在未來 5 年內全部被趕超。

報告指出，中國在價格競爭力、生產能力、政府支援方面佔據優勢，美國則在品牌、專業人才、核心技術方面佔據優勢。與中國相比，目前韓國僅在品牌競爭力方面領先，而品牌競爭力將在五年後恐被趕超。與美國相比，預計韓美兩國差距將在除生產力以外的所有領域進一步拉大。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗也惹惱韓國? 憂日越來越軍國主義 日韓這「聯合軍事行動」恐延遲

抗議貪腐 逾60萬民眾馬尼拉示威! 馬可仕調查百日無人入獄 百姓整個怒了.....