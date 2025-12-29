5年利息補貼 高雄青創貸款「雄挺利」1/1申請

〔記者葛祐豪／高雄報導〕廣獲高雄青創界好評的「雄挺利」貸款利息補貼計畫，第二期即將在明年元旦正式上線！透過最高200萬元、長達5年的利息補貼，減輕創業初期財務負擔。

高雄市政府青年局今(29日)宣布，凡設籍高雄市滿3個月的18歲至45歲青年，其公司設立或商業登記於高雄8年內，且資本額1000萬以下均可提出申請，符合資格者可向兆豐銀行或高雄銀行營業部辦理，享有貸款本金最高200萬元、最長5年的利息補貼(補貼利率上限2.5%)。為落實「便民一站式」服務，核准後補貼款項將直接匯入申請者帳戶，簡化流程並提升資金取得效率。

廣告 廣告

高雄市青年局長林楷軒表示，高雄致力於打造全台最友善的創業城市，「雄挺利」計畫精準扶植餐飲、批發零售及文創等多元產業，成為創業者站穩市場腳步的最強後盾。

甜點品牌「聊聊甜室」原是鹽埕第一公有市場內僅2坪的小攤位，憑藉職人堅持逐步累積口碑，今年底正式喬遷升級為質感店面。負責人Annie分享，「雄挺利」在店面擴張的關鍵時刻，提供最強支撐，減輕的利息負擔讓她能將資金更靈活地投入新店裝修。

同樣受惠於計畫的還有主打西班牙道地料理的「Nido Spanish Cuisine」，負責人Sonia與西班牙主廚Jon將帶有迷人焦香鍋巴的經典大鍋飯(Paella)等家鄉風味帶入高雄，Sonia 表示，因遷址新據點需支應龐大裝修費，當初申請青創貸款即是為了填補資金缺口，「雄挺利」利息補貼如同及時雨，有效減輕過渡期的資金壓力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

台積電在內！外媒點名未來5年長期投資必抱「這4大股」

台灣硬起來！南非失去連14年冠軍寶座 進口葡萄柚第1名是「它」

勞保、國保與農保年資能否合併？退休前一定要弄清楚

