5年前才悲痛送走羅霈穎！66歲曹西平猝逝 「千年老妖精」成絕響

66歲藝人曹西平30日深夜傳出在家中猝逝，被發現時，已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態。過去他與已故藝人羅霈穎被稱作是綜藝圈「千年老妖精」，兩人說話犀利，快嘴代表。如今兩人先後離世，令不少觀眾感嘆，這對「千年老妖精」已在天堂重逢。

羅霈穎2020年8月猝逝家中，享年59歲。當時曹西平得知噩耗後悲痛萬分，隔天清晨6點便趕到靈堂致意，不捨感嘆：「這個千年妖怪說要活到八、九十歲，沒想到就走了，我真的沒辦法講，太難受了。」

曹西平也曾透露，羅霈穎是他進入演藝圈後第一個認識的朋友，羅霈穎過世時，忍不住哽咽：「很想罵羅妹妹，她說自己是千年老妖，要禍害千年，家裡的人都很長壽，她也說自己會活很久。」感嘆羅霈穎臉蛋與身材都保養得宜，卻走得如此突然。如今兩人先後離世，讓粉絲都相當不捨。

