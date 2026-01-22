5年前才戰勝腦瘤…29歲女模柯柯罹「罕見癌症」 抗病1年走了

女模柯柯因罹患罕見癌症過世，年僅29歲。翻攝IG



女模柯柯（Chloe）外型亮麗又有自信，深受粉絲歡迎，2021年因視力模糊查出腦內有10公分腫瘤，開刀切除後努力恢復日常生活；2025年初又確診罕見的「血管惡性肉瘤」，儘管須進行化療仍展現樂觀態度，然而弟弟今（1/22）在社群悲痛證實柯柯離世，粉絲心碎不已。

柯柯的社群滿滿是展現自信的生活點滴，她無畏病魔，即使因化療掉光秀髮，仍勇於展示光頭，強大氣場令人折服。

柯柯歷經多次化療，社群上從不避諱展現光頭樣貌，樂觀態度令粉絲讚賞。翻攝IG

2021年柯柯意外發現腦中長了10公分腫瘤，所幸是良性腫瘤，手術後順利出院。不料，2025年1月，柯柯因胸口突然悶痛喘不過氣，送急診後醫師原本懷疑是主動脈剝離或心肌梗塞，檢查後才發現胸口有6*8的腫瘤壓迫到心臟， 是惡性血管肉瘤，為一種罕見的侵襲性癌症。

「從腦瘤手術後，我花了整整三年才讓生活回到正軌。正常的工作、規律的運動、潛水、出國，一切看似都回到了完美的軌道，卻沒想到命運再次對我開了殘酷的玩笑」柯柯當時坦承，說不崩潰是假的，但她會努力樂觀面對。

柯柯生前樂觀對抗病魔，讓人印象深刻。翻攝IG

令人難過的是，柯柯的弟弟今天在她的社群以黑底白字發文，「我是柔羽的弟弟瀚翔，姊姊在1/22上午6:53，沒有病痛安詳離開了，姊姊的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家。」

粉絲不敢相信噩耗，心痛留言「下輩子要健健康康的」、「辛苦了，沒有病痛了，最漂亮最勇敢的天使」、「辛苦了，永遠記得妳勇敢的樣子」、「勇敢又美麗的柯，辛苦了」。

