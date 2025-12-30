5年前才痛別羅霈穎！曹西平猝逝「千年老妖精」天堂重逢
資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間於新北市三重住處離世，警消到場時發現他已經呈現身體浮腫、明顯死亡，享壽66歲。他與羅霈穎曾被合稱為綜藝圈「千年老妖精」，兩人都以犀利快嘴聞名，如今先後離世，令外界無限感嘆。
羅霈穎2020年8月於家中離世，享年59歲。多年好友曹西平一早6點就到靈堂悼念「這個千年妖怪說要活到八、九十歲，沒想到就走了，我真的沒辦法講、很難受。」曹西平是她入行第一個朋友，兩人與于楓是演員訓練班同期的同學，雖然感嘆好友離世，但也替她生前活得精彩、漂亮離世感到開心。
羅霈穎逝世之後，曹西平哽咽喊道：「很想罵羅妹妹，她說自己是千年老妖要禍害千年，還說家裡的人都很長壽，她也會活很久。千年妖怪妳醒過來啊！」如今時隔5年，曹西平也在家中不幸過世，這對好友將在另一個世界再度重逢。
