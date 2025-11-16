5年前新北7旬翁殺腦麻女兒！北院求特赦 遭高院駁回

北市一名81歲老婦因年老病弱，擔憂無法再照顧重度身心障礙的53歲兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中後悶死他，一審遭台北地方法院判刑2年半，並籲請總統特赦，引起各界關注。然而在過往的案例中，高院判決中曾提到「法院無權建請總統對被告給予特赦」。

回顧案情，這起長照悲歌是發生在台北市松山區的一條老舊巷弄裡。81歲的劉姓婦人，50年來日復一日、年復一年的照顧著因腦膜炎導致極重度障礙的兒子阿成，最後因疫情導致自身疾病加重，最後在崩潰邊緣用一份一萬塊紅包塞入兒子阿成的口中，親手送兒子上路。

劉婦隨後主動向警方自首，而檢方則依《殺人罪》提出起訴。一審期間，劉婦的律師杜俊謙試圖以《加工自殺罪》為其辯護，但一審法官仍維持《殺人罪》判刑2年半，但基於劉婦多年來的照護辛勞，法官也在判決中建請總統特赦。

臉書粉專「法庭觀察日記」發文指出，台北地院已非首次建請總統特赦，2020年新北一名70多歲老父親，因無法負荷照顧腦麻的女兒50年，選擇結束了她的生命，那時台北地院輕判2年6月，並建請總統特赦，不過案件經上訴高院、最高法院均被駁回，全案2022年8月確定。

高院的判決中，審判長表示「法院無權建請總統對被告給予特赦」，最終這個建議就這樣不了了之，那位老父親也在2023年離世了。粉專「法庭觀察日記」也在臉書文末感嘆：「然而5年過去了，長照的悲歌仍然在社會的角落裡發生，盼望各界莫忘前事，能讓溫暖的光照進那些我們不慎遺忘的角落。」

