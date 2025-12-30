5年前淚別羅霈穎！曹西平喊：有一天去找妳 「千年老妖精」天堂相聚

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）晚被發現在家中離世，享壽66歲，他曾和羅霈穎被封綜藝圈「千年老妖精」，2人交情匪淺。不料，羅霈穎5年前猝逝住家，當時曹西平悲慟不已，淚喊「有一天一定去找妳」，如今自己也走了，令人不勝唏噓。

曹西平5年前才送走羅霈穎，如今自己也意外離世。（圖／翻攝自曹西平臉書）

藝人羅霈穎2020年8月被友人發現陳屍工作室兼住宅，享年59歲，當時曹西平在臉書發文坦言「很想罵羅妹妹」，並提到大家都開玩笑，羅霈穎這麼會保養，養生且注重健康，「妳又是千年老妖怪長命百歲，妳不是要送大家嗎？這下子是怎麼回事」，難以接受好友的死訊。



曹西平當時到靈堂前致哀，透露羅霈穎這輩子喜歡熱鬧，希望大家有空來看看她，講到眼眶泛紅、哽咽哭了起來，更坦言自己很生氣，因為羅霈穎每次錄影都說「你們看你們都不愛自己，胖成這樣、老成這樣，我是千年妖怪，起碼活到8、90歲來送你們大家」，結果今天最早走的是她。



名嘴狄志為今天也在臉書發文，回想當年羅霈穎突然離開時，曹西平非常難過，因為2人是相知相惜超過30年的好朋友，當時曹西平還說：「羅妹妹你等我有一天我一定來找你！」認為世事無常，要大家及時行樂，如今傳出離世消息，讓他感慨：「去天堂與羅姐相聚，2個老朋友又能在另一個世界說說笑笑、繼續他們的歡樂」。

