5年前腦溢血 袁惟仁傍晚驚傳身體不適緊急送醫

知名音樂人袁惟仁驚傳今（29）日身體出現狀況，緊急送往台東馬偕進行救治。取自袁惟仁FB



知名音樂人袁惟仁在5年前在上海因跌倒導致腦溢血，緊急返台接受手術，之後又摔倒，最後遭判定為植物人，回到台東老家休養，不料今（29）日再度傳出身體出現狀況，緊急送往台東馬偕醫院進行救治，至於詳細病情仍待進一步釐清。

現年57歲的袁惟仁，在2018年於上海摔倒造成腦溢血昏迷後，2020年又不慎在家中住處摔倒，經過救治後被判定為植物人，令外界感到擔憂。不料今日傍晚又再傳出病情惡化被送急診。

綜合媒體報導，袁惟仁在下午5時28分抵達急診，初步檢查發現白血球指數上升。他的前妻陸元琪則透過經紀人回應：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」

