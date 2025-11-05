5年前一張白化照片 開啟台達電10萬珊瑚復育之路

台達電子集團品牌長暨永續長郭珊珊今日分享，台達電子已成功在基隆潮境海域建立珊瑚復育基地，並推動「10萬株珊瑚復育計畫」。

台達電子從2020年起推動珊瑚復育行動，找來NGO產學合作，還辦國際研討會交流最新技術，復育成果獲珍古德等國際學者認可。台達電子集團品牌長暨永續長郭珊珊今（5）日在遠見高峰會ESG論壇上分享，台達電子已成功在基隆潮境海域建立珊瑚復育基地，並推動「10萬株珊瑚復育計畫」，展現企業在生物多樣性保育的決心。

郭珊珊表示，台達電子文教基金會在2020年看到一張令人震撼的照片，顯示台灣南部有40%的珊瑚面臨白化危機。這促使台達電子在2021年公司50週年之際，決定不放煙火，而是做出對地球有貢獻的生態行動。

儘管初期主管因「不懂生態別亂搞」而未給予支持，但基金會同仁仍堅持找到基隆外海一個廢棄的九孔池，開啟了珊瑚復育行動。郭珊珊表示，初期與NGO和台大海洋所教授合作，開始學習相關知識、招募內部志工，逐漸打造成公司全體可參與的活動。

此後在不到兩年時間內，台達電子與基隆海科館合作，建立潮境珊瑚保種中心，成功種植超過1萬株珊瑚，運用台達LED燈光環境溫控等技術，成功將珊瑚生長速度提升30%。此外，台達電子也在墾丁地區培育耐熱性珊瑚品種，以因應海水溫度上升的挑戰。

後來台達電子文教基金會執行長張揚乾更考取潛水執照，他笑稱自己以潛水長資格為榮，親自帶領志工團隊進行水下珊瑚種植工作。

台達電子也積極與國際組織交流，包括將志工送往美國MOTE海洋實驗室學習最新技術，並與加州大學聖地牙哥分校海洋研究所(UCSD-SIO)等國際海洋保育機構合作，運用3D技術和協作型機械手臂，模擬水下環境，監控、追蹤珊瑚生長狀況。去年底更與新加坡政府合作推動「十萬株珊瑚復育計畫」，以跨國合作擴大影響力。

今年6月6日，知名生物保育學者珍古德(Jane Goodall)專程訪台，到海科館的珊瑚復育基地與台達電子創辦人鄭崇華共同種植珊瑚，並給予高度肯定。

談到全球ESG逆風挑戰，郭珊珊強調，台達電子創辦人鄭崇華早在CSR、ESG等名詞出現前，就已將「環保節能」作為公司最重要的經營理念。她表示，儘管全球氣候變遷加劇，北太平洋海水溫度已較1950-1980年平均值上升1.77度，但台達電子將持續以環保節能為核心，推動永續發展。

