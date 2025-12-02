5年前180萬買房 如今跌到剩80萬 合肥夫妻吵到離婚了

「逆行人生」劇照。（取材自南風窗）

過去五年，中國部分城市房價持續下滑，許多買在高位的年輕家庭承受沉重壓力。有人因巨額虧損賠上婚姻，有人因月供沉重生活被迫縮減，有人因而陷入焦慮與抑鬱。房價腰斬，讓不少90後後深刻體會到，這場本該通往人生下一階段的選擇，卻意外壓垮生活。

「南風窗」雜誌報導，五年前以180萬元（人民幣，下同）在合肥購房的林斐然，如今房價跌至80萬元，等於蒸發100萬元。房價下跌後，丈夫對買房一事始終耿耿於懷，夫妻因此五年間反覆爭吵。

「他老覺得自己是冤大頭」，林斐然說，幾乎每個月發工資，丈夫都會抱怨一次，「說覺得我們太牛馬了，幹這麼多活，房子還買虧了，純種的韭菜。」

雖然房貸接近還清、收入足以負擔生活，但心裡裂痕難以修補。2025年11月，在又一次爭吵後，林斐然決定離婚。她感慨，買房是兩人共同的決定，卻成了壓垮婚姻的最後一根稻草。

南京的王凡凡同樣因房價跌落面臨兩難。五年前花300萬元購房，如今總價跌到200萬元左右；加上還款與利息，賣房成本至少虧損180萬元。為扛住月近萬元的貸款，她一年到頭節衣縮食，「每天睜眼就是壓力。」今年10月，她最終忍痛掛牌賣房，出售價格甚至低於貸款總額。

在一線城市，壓力尤重。上海的盧申2022年以600萬元購房，月供近2萬元。房價下跌、公司裁員、生子養家多重壓力下，他一度深陷抑鬱，凌晨醒來成常態。他回想當年買房時的自信，「為什麼覺得自己永遠能月入3萬以上？」如今只剩無奈與懊悔。

從業者亦未能倖免。蘇州的柯燕從事房地產行業，2019年以160萬元買房。隨著行情轉弱，她原本3萬元的月薪跌至2萬出頭，房價更從高位回落至95萬元。即便一次結清貸款，依然虧損超70萬元。「這筆錢，在老家足夠再買一套新房。」她坦言，仍只能告訴自己「自住房無價」。

也有人試著與現實和解。深圳的陸鹿將房子出租抵消租金，「至少在一線城市扎了根」；廣州的姜影則把購房視為「避免提前把錢花光」的方式，「雖然沒暴富，但讓我學會勤儉節約。」

過去五年，中國房價的大幅波動正在重塑年輕家庭對住房的認知。一些人對未來愈發謹慎、不再「按照社會時間表」行事；一些人則在巨額虧損中反思生活節奏與風險承受力。

