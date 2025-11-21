5年合約總值6600萬！ 黃子鵬加盟台鋼雄鷹：謝謝你們帶我回家

中職台鋼雄鷹迎來重大補強，球團今（21）日宣布，與FA自由球員黃子鵬完成簽約，全新球季將披上台鋼雄鷹69號戰袍，成為隊史FA補強第一人，合約總值5年6600萬元，相關細節擇期再對外公布。

樂天桃猿低肩側投黃子鵬是12強冠軍國手，也是國內本土重要的先發戰力，他在11月4日公告行使自由球員，今轉戰加盟台鋼雄鷹。

黃子鵬中職生涯前3個球季後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共171場出賽，拿下56次中繼成功，其中2019年更以23次中繼成功勇奪中繼王獎項；2021年起改以先發角色，連5個球季局數破百，尤其2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，防禦率更是稱霸聯盟，是中職暌違7個球季之後，再度由本土投手拿下防禦率王。

廣告 廣告

台鋼雄鷹指出，身為高雄在地球隊，積極延攬高雄出身好手，黃子鵬三級棒球都在南台灣發展，更是高雄在地人，簽約當天也特別派出「高雄水美眉」TAKAMEI送上台鋼雄鷹球帽與帽T，展現高雄熱情與歡迎，迎接這位在地好手加盟家鄉球隊。黃子鵬感性表示，「謝謝你們帶我回家。」

台鋼雄鷹球團領隊劉東洋則說，「隊史第一名FA加盟選手出身自高雄在地，具有格外不同意義，很開心球團能為台鋼雄鷹球迷帶回子鵬。」

台鋼雄鷹在11月搶先談定第一名自由球員，黃子鵬為投手群注入強大戰力，隊史第3年一軍賽季，持續以打進季後賽為目標。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

中職／統一獅林安可行使旅外資格 日職西武獅取得議約權

亞棒總聲明澄清：中國CPB聯賽無「上海兄弟」

中職／悍將人事震盪！陳金鋒請辭「後藤光尊接主帥」陳昭如任領隊