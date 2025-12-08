5年婚姻告吹！ 「棒棒堂」小煜宣布離婚：關係改變但對孩子的愛不變

▲ 圖／翻攝自IG＠yangchiyu

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

男團「棒棒堂」成員小煜(楊奇煜)2020年與妻子言言(李顏言)結婚後，時常分享家庭生活，沒想到今(8)日突發長文，自曝5年婚姻告吹，透露雙方已在今年9月簽字離婚，未來會共同扶養孩子，並以家人形式繼續支持對方，期盼外界能給他們和孩子一些空間，也不再回應家人的問題。

小煜全文：

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。

廣告 廣告

這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。

這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。

接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。

由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。

原始連結







更多華視新聞報導

蕾菈、湯宇宣布離婚 結束三年婚姻：和平分開

范琪斐宣布離婚！結束20年婚姻 「近因的確是第三者」

才奪金鐘！「棒棒堂」小杰捲閃兵 小煜「震驚」發聲

