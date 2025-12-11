5年婚突告吹！小煜遭爆「常喝醉回家愛玩越界」 經紀人8字回應了

記者蔡維歆／台北報導

小煜（楊奇煜）日前在臉書自曝離婚，與老婆言言結束五年婚姻，如今週刊報導離婚因素有照顧家人的壓力加上男方遭疑愛玩越界之外，同時也指出小煜婚後仍不改愛喝酒習慣，常與友人相約喝酒，經常喝得爛醉，一身酒味回家，此舉數度惹怒老婆，是離婚關鍵之一。對此經紀人也回應了。

小煜跟言言婚變。（圖／翻攝自IG）

先前曾傳，兩人婚姻壓力與男方被疑「愛玩越界」是關鍵，今再傳兩人婚變背後另有隱情，據《鏡週刊》指出，小煜婚後仍維持愛喝酒的習慣，與好友聚會時常喝到爛醉，滿身酒味返家，多次讓言言心生不滿。

知情人士透露，小煜過去未婚時就常在週末與朋友聚會，婚後雖偶爾會向言言告假外出，但言言因需獨自照顧家人身心俱疲，總會再三追問：「你確定要出門？」某次小煜醉醺醺返家後隔天醒來，就看到太太冷臉相對，也讓夫妻關係更加緊繃。對此記者今天求證小煜經紀人，經紀人則以8字表示：｢不實報導，不予回應。」

