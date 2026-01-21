5年得5種癌症恢復良好 71歲屏東男認證癌篩重要性

屏東陳先生(左)現身說法，強調癌篩的重要性，右為屏基放射腫瘤科主任陳柏均。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市71歲陳姓男子，5年內每年確診一種癌症，咽喉癌、食道癌、舌癌、唾液腺癌及攝護腺，病理報告顯示均為獨立的原發性癌症，他展開長達8年的抗癌之路，如今身體狀況良好，持續追蹤中，他今(21)日在接受治療的屏東基督教醫院現身說法，呼籲民眾踴躍接受癌症篩檢。

陳先生表示，他是在2018年健檢篩檢時發現異狀，但剛開始並沒有積極回診，在衛生所積極關切下，他在2個月後到屏基檢查，進而確診咽喉癌，治療期間因為要定期追蹤，又陸續發現其他4種癌症，「每年1種癌症，真的是五燈獎！」。

即使5癌上身，陳先生仍以樂觀態度面對人生，在醫療團隊與個管師陪伴下持續接受治療，雖然舌頭已經被切掉3分之1，他今天現身說法時口齒依舊清晰表示，自己以前抽煙、喝酒、熬夜樣樣來，春節期間還會連續3天通宵打麻將，現在除了改掉不良生活習慣，也鼓勵大家踴躍接受癌篩，他的癌症都是在2期左右發現，早期發現就能早期接受治療。

屏基表示，衛福部國健署目前全面推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及胃癌等六癌篩檢，鼓勵民眾透過政府補助的免費篩檢服務，及早發現、及早治療，為自身與家人的健康把關。此次六癌篩檢新增的「胃癌篩檢」，提供45至74歲一般民眾「終身一次」的糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌服務補助。

屏東基督教醫院是屏北地區唯一通過衛福部癌症診療品質認證的醫院，建構完善「篩檢、診斷、治療到追蹤」照護體系，搭配專職6癌個案管理師全程陪伴，讓民眾在抗癌路上不孤單。(記者羅欣貞攝)

屏基放射腫瘤科主任陳柏均提醒，多數癌症在早期並無明顯症狀，唯有透過篩檢才能及早發現、掌握最佳治療時機，大幅提升存活率。「及早檢查、及早安心」，為自己與家人的健康把關。

