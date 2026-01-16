5年投入1138萬助圓夢！ 高雄輔導在地青農收益達1倍

青農許瓈如與連于萱打造「巴瓈園」，以觀光果園結合食農教育場域受歡迎。 (記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局推動「高雄青創農企業孵育計畫」，5年投入1138萬元鼓勵在地青農，提供夢想資金與輔導資源50案，更安排專家實地診斷178家次，陪伴青農走過返鄉創業與經營升級的關鍵階段，年產能提高3倍，整體收益達1倍。

以青農許瓈如與連于萱打造「巴瓈園」為例，觀光果園結合食農教育場域，2021年首次申請計畫，面臨加工高度仰賴人力、產能不穩挑戰，透過計畫輔導與夢想資金支持，導入鳳梨自動切片機、乾燥與自動包裝機組合，建立加工基礎，穩定供應市場。

許瓈如說，原本每天只能產出3千顆鳳梨酥，如今鳳梨酥加工量達2公噸原料，1個小時就能產出3千顆鳳梨酥，產能提升70%以上，年產能提高3倍以上。

許瓈如去年再次透過計畫，推動品牌升級與市場溝通，重新梳理品牌定位與產地場域，帶領消費者理解鳳梨從生產到餐桌脈絡，已吸引來自新加坡、香港、日本、美國等多國參訪團，新形象建立提升能見度，更帶動鳳梨酥訂單成長。

農業局長姚志旺表示，「巴瓈園」發展歷程正是計畫成功具體縮影，證明青農在專業輔導下，具備長期累積並升級經營模式的實力，提升生產效率、擴大產值、優化服務品質及場域等，展現顯著效益。

農業局下週將於內惟藝術中心舉辦青農盛典，由今年獲得夢想資金的12名青農分享完成夢想的故事，並透過青創座談，剖析青農容易遇到課題，應該借力使力，運用計畫資源，勇敢追夢、克服困境，才能走得更穩、更長久。

