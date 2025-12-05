5年挨罰135億元！台中人怒了 這兩種交通罰單最多

台灣大道四段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，去年取締違規9453件。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市罰單收入連年暴漲，從2020年到2024年，5年來從市民口袋掏空135億，騎樓停車、測速取締的問題，是市民抱怨不滿排行前幾名。市議員林德宇指出，台中市測速照相設備數量214處、全台第二；今年1到10月取締超速裁罰案件，台中市21萬件、居第3名，台中市都名列前茅。

根據內政部警政署最新資訊，全台灣測速照相設備排名，第一名新北市警局有251處、台中市警局有214處，屏東縣警局138處；今年1月到10月取締超速裁罰案件，台北市30萬件、桃園市23萬件、台中市21萬件。

林德宇今天議會質詢，在日前立法院交通委員會專案報告中指交通部或是內政部警政署，針對科技執法跟測速照相設備設置都提到要進行滾動式檢討；現行台中市設置測速設備皆由警察局自行決定。

林德宇要求，警察局和交通局應滾動式檢討設置的點位與速限，未來警察局在設置測速照相機的地點，也應提報市府道安會報審議，不能只有警察局單方以執法為目的，應考慮道路安全改善的狀況。

對此，警察局長吳敬田允諾會來處理。

另針對騎樓停車，林德宇表示，他在大里接到太多檢舉罰單的陳情，市民抱怨連連；他也詢問騎樓管理自治條例提擬的進度，並舉例「高雄市騎樓管理使用自治條例」主管機關是工務局，等同於台中市建設局或都發局，其中還有3個目的事業主管機關，分別為警察局有針對騎樓違反道路交通管理處罰條例的處罰，以及交通局要認定騎樓通行及停車的範圍。

交通局長葉昭甫表示，現在在做的，效益跟高雄是一模一樣的，騎樓可以停機車，不可以停汽車，全台灣都一樣。

林德宇指出，台中市罰單收入連年暴漲，騎樓停車、測速取締是市民抱怨不滿排行前幾名。(記者蔡淑媛攝)

