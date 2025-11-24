5年未停歇 香港反送中拘捕行動的法律延續

在2019年香港反送中運動爆發5年多後，相關拘捕行動仍未停歇。這一現象不僅凸顯了執法機構的持續追查，更反映出法律框架的演變如何強化對政治異見的打壓。

近期，香港警方拘捕5名與2019年事件相關人士，再度引發國際關注。本文將從法律與執法角度分析這一事件，探討拘捕行動的延續性、國安法的角色，以及其對香港法治環境的潛在影響。透過審視具體案例和相關法條，我們可以看到，這不僅是個別執法行為，更是系統性機制在運作。

首先，讓我們回顧此次事件的法律細節。根據香港媒體報導，10月28日，香港警務處國家安全處在九龍和新界地區拘捕了3名男子和2名女子，年齡介於32歲至60歲。他們被指控涉嫌違反多項法條，包括協助及教唆暴動、煽惑暴動、串謀煽惑暴動，以及《刑事罪行條例》下的妨礙司法公正罪和《維護國家安全條例》下的煽動罪。警方強調，此次行動基於全新證據，與以往舊案無關，但未說明為何時隔5年多才取得這些證據。行動中，警方檢獲約25萬港元現金，並表示這些現金可能與案件有關聯。他們並不排除未來將拘捕更多相關人士，這顯示出調查的開放性和潛在擴大性。

在法律層面，這一拘捕行動的細節值得深入剖析。兩名32歲和34歲的男子已於10月30日被正式起訴。其中一名34歲男子涉嫌在多個社群平台發表煽動性文章，這直接觸及《維護國家安全條例》第21條關於煽動分裂國家或顛覆政權的規定。另一名疑似為吳子樂，他先前涉及明愛醫院及羅湖口岸爆炸品案。該案於10月27日宣判，同案三人被裁定串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪名成立，分別判處16年8個月及18年有期徒刑。然而，吳子樂的串謀犯對訂明標的之爆炸罪名被陪審團裁定不成立，並當庭獲釋。僅數日後，他再度被捕，這凸顯了法律程序的連續性：即使一案獲釋，其他指控仍可迅速跟進。此外，一名50歲女子涉嫌協助另一名男子藏匿證據，被控妨礙司法公正，這涉及《刑事罪行條例》第90條，強調阻礙調查的嚴重性。警方表示，由於調查仍在進行，暫不透露被捕者身份，這符合香港刑事程序的保密原則，但也引發了對透明度的質疑。

從更廣闊的法律視角看，這一事件是2019年反送中運動後拘捕行動的延續。2019年，該運動因反對引渡條例而爆發，導致超過一萬人被捕，許多人面臨暴動罪或其他指控，依據《公安條例》和《刑事罪行條例》。運動平息後，拘捕並未終止。2020年《香港國安法》的實施標誌著執法框架的重大轉變，該法引入國家安全罪名，如分裂國家、顛覆政權、恐怖活動及勾結外國勢力，刑罰可達終身監禁。這一法律工具被廣泛用以針對政治異見者。根據國際特赦組織和人權觀察的報告，自國安法生效至今，已有超過250人因相關罪名被捕或起訴。其中包括媒體人士如黎智英，他被控勾結外國勢力和顛覆罪；以及年輕領袖如黃之鋒，涉及未經批准集結等指控。這些案例顯示，國安法不僅擴大了執法範圍，還允許警方基於"全新證據"重啟調查，即使時隔多年。

網上資料進一步揭示了這一趨勢，香港警方在2023年仍持續追捕2019年的相關人士，甚至對已移居海外者發出通緝令。例如，前議員許智峯和羅冠聰現居英國或加拿大，卻被香港當局懸賞百萬港元通緝，依據國安法第37條關於域外效力的規定。這意味著法律的觸角延伸至海外，允許對在境外發聲者進行追責。這種執法模式不僅依賴傳統證據，如社群媒體記錄和現金檢獲，還融入現代技術，如臉部辨識系統，用以監控入境人士。BBC和CNN的報導指出，這導致香港的法治環境從注重程序正義轉向強調國家安全優先，言論自由指數大幅下降。

這種法律延續也帶來更深層的影響。它營造出一種"白色恐怖"的氛圍，這一概念源自歷史上壓制異議的時期，旨在通過法律威懾讓人們自我約束。在香港，這體現在教育和藝術領域：教師避免敏感題材，藝術家迴避政治創作。數據顯示，從2019年至2023年，香港淨遷出人口超過20萬人，多為年輕專業人士，他們移居海外以逃避法律風險。國際媒體如《紐約時報》報導，海外香港人使用VPN隱藏身份，避免被追蹤，這反映了法律框架對全球移動的影響。

最後筆者想說，從法律與執法角度看，香港的拘捕行動從2019年延續至今，國安法強化了這一趨勢，製造了系統性的恐懼。這不僅影響本地法治，還延伸至海外，挑戰國際人權標準。

作者》小蟻人 香港青年。參與反送中運動，目前在台。