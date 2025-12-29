5年漲7倍 土耳其國民美食銅板價回不去

土耳其的國民美食、外型酷似貝果的「芝麻圈」，如今成為通膨的殘酷象徵，它曾是最平價的街頭小吃之一，一杯茶配上一個芝麻圈，就是許多民眾的一餐。因為便宜方便，芝麻圈在當地有”窮人希望”的象徵，讓勞工和貧困者能快速充飢、填飽肚子，但在通膨高漲、物價飆升的當下，芝麻圈已不再便宜，5年內價格漲了將近7倍。

金黃酥脆裹滿芝麻的芝麻圈一個個排在架上，街頭攤販前不少顧客前來購買。在土耳其伊斯坦堡，當地的國民美食芝麻圈，是常見街頭小吃之一，更是許多民眾的一餐。

攤商 艾多安：「如果你想隨便吃點東西，沒有6 7百里拉根本不可能，那怎麼辦 就買2 3個芝麻圈，再喝杯茶 填飽肚子就走，銷量其實沒有改變，因為大家都說 這是窮人的希望，最便宜的 永遠還是芝麻圈。」

芝麻圈是土耳其人的傳統早餐，過去因為價格便宜隨處可見，不僅是上班族跟學生的點心，更是底層人民溫飽與生活希望的具體化身，但在通膨之下，曾經只要銅板價的芝麻圈，不到5年，價格從3里拉漲到20里拉。

學生 圖爾科格魯：「我剛剛買了一個芝麻圈，一個要20里拉 大家都知道，經濟狀況不好 通膨一直降不下來，最低薪資提高到28075里拉，但這筆錢能做什麼。」

土耳其通膨率居高不下，根據土耳其經濟政策研究基金會，截至今年5月，年度食品通膨率達30.6%，同時，民眾正面臨萬物齊漲的困境。

失業民眾 德內李：「看看現在通膨率和經濟形勢，這點錢也不夠，現在房租要3萬里拉 就算2人合租，也至少要收入的一半，再加上水電瓦斯費 還有伙食開銷，最低工資每個月都不夠用。」

根據德意志銀行一份報告指出，由於長期高通膨，伊斯坦堡近年生活成本飆升，成為全球物價漲幅最明顯的城市之一。如今，一份芝麻圈對許多人來說已成奢侈，回不去的平民價格，也象徵著日常生活中越來越沉重的壓力。

