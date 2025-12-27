5年為Netflix賺進10億鎂！《怪奇物語》1/1迎來史詩最終章

2025年12月2日，Netflix位於美國洛杉磯的辦公室外牆，掛上熱門影集《怪奇物語》第5季的宣傳看板。



Netflix現象級原創影集《怪奇物語》第五季正式上線後，迅速掀起全球追劇熱潮。根據平台公布數據，該季播出首週即累積高達5960萬次觀看，一舉刷新Netflix英語影集史上最佳首播成績，如今《怪奇物語》歷經將近10年，即將在1/1迎來大結局。

《怪奇物語》自2016年推出第一季，逐步發展成橫跨影視內容、品牌聯名、授權商品與粉絲經濟的完整IP生態系。外媒指出，第5季11月上線後，前四季同步登上Netflix全球Top10熱門影集榜單，形成罕見的「全系列集體回流」現象，老觀眾回鍋與新觀眾一同入坑，帶動整體觀看時數與平台黏著度同步提升。

廣告 廣告

數據分析公司Parrot Analytics統計指出，僅僅是過去5年，《怪奇物語》就為Netflix創造 了至少10億美元的經濟價值，成為串流平台最具商業影響力的原創影集之一。

最近上線的第五季同時也是《怪奇物語》的最終章，故事歷時近10年鋪陳，結合科幻、恐怖與友情元素，背景設定在1980代美國印第安納州虛構城鎮「霍金斯鎮」，從少年威爾的神祕失蹤開始，圍繞政府祕密實驗室意外開啟的「顛倒世界」，逐步揭露超自然力量對小鎮居民造成的衝擊。

外界認為，影集成功關鍵，在於主創杜夫兄弟（Duffer Brothers）打造出獨特且極為完整的世界觀，融合1980年代流行文化、音樂與時代氛圍，並透過精準的敘事節奏與懸念鋪陳，使觀眾產生強烈沉浸感。角色塑造同樣鮮明，包括擁有超能力的11號、彼此扶持的少年夥伴群，以及為家庭與小鎮付出的成人角色，隨著劇情推進展現出清晰的成長軌跡。

如今隨著最終章即將完結，《怪奇物語》邁向史詩級大結局，不僅替長達近十年的故事畫下句點，也再次凸顯其在全球串流影視產業中的指標性地位。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%