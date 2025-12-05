5年虧2.4兆 Meta砍元宇宙預算拚AI研發

（中央社舊金山4日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta計劃在2026年度預算削減元宇宙部門的經費，將支出轉供AI穿戴式裝置。曾被Meta執行長祖克柏奉為公司未來的元宇宙，5年來累計虧損逾770億美元。

華爾街日報指出，相關調整屬於Meta的2026年度預算規劃。知情人士說，Meta想把錢從元宇宙（Metaverse）轉移至人工智慧（AI）穿戴式裝置。目前包括蘋果（Apple）在內的科技大廠都在研發可望成為下一代主要運算平台的AI穿戴設備。

這項政策大變更與祖克柏（Mark Zuckerberg）2021年提出的願景形成強烈對比。他當時將公司名稱從 Facebook改為Meta Platforms，彰顯他充分看好元宇宙這一線上數位領域的潛力。然而自2020年起，負責元宇宙業務的Reality Labs部門，營運虧損已逾770億美元（新台幣2.4兆）。

Meta股價今天上漲逾3%，反映投資人歡迎Meta改弦更張，他們一直對Meta投入大量資金給元宇宙卻持續虧損感到擔憂。

元宇宙指的是由虛擬與現實融合而成的數位世界，透過虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，讓人們在沉浸式環境中互動、娛樂和工作。

Meta當初這場猶如把整個公司未來都押寶於元宇宙的策略，從一開始就遭遇困難。Facebook更名約一年後的內部文件顯示，發展元宇宙的轉型嘗試面臨技術故障頻傳、用戶興趣不高及缺乏明確方向。當時祖克柏表示，邁向更沉浸式的線上體驗需要多年時間。

就在元宇宙步履蹣跚的同時，AI已成為科技業普遍認為的未來。科技高層相信，AI將重塑消費者使用科技的方式，以及產業獲利的途徑。

Meta現在優先投入AI，包括旗下AI眼鏡業務。今年6月祖克柏成立「超級人工智慧」（Superintelligence）部門，正式確認朝這方面投入。（編譯：陳亦偉）1141205