5年詐領近5千萬！南市社會局承辦員「利用系統漏洞撈錢」遭起訴

台南市政府社會局長期照顧管理中心一名陳姓女約用人員，涉嫌利用中央與地方系統未完整介接的漏洞，與特約醫療器材業者勾結，假造長照輔具購置及居家無障礙環境改善案件，詐領補助款高達新台幣5407萬餘元。台南地檢署偵查終結，今依《貪污治罪條例》等罪嫌，對陳女及業者羅男、黃女提起公訴。

起訴書指出，陳女自2018年5月15日起至2025年6月30日任職於台南市社會局長照管理中心，負責學甲區、麻豆區等地輔具特約單位的簽約、管理與補助核銷業務，因長期經辦相關補助流程，熟知制度與審核機制，進而發現衛生福利部「照顧服務管理資訊平台系統」與台南市政府歲計會計資訊管理系統未能完整介接，申報資料無法勾稽比對，也缺乏實地查核機制。

陳女自2020年8月起陸續與學甲區一間特約醫療儀器行負責人羅姓男子，以及麻豆區兩間特約醫療器材行負責人黃姓女子合作，利用上述漏洞動手腳。檢方查出，陳女先下載他人已申報的輔具或無障礙改善清冊電子檔，再以公務電腦竄改日期、買受人、品項與金額等欄位，交由業者依樣製作不實項目清冊、發票及收據，蓋章後回傳，由陳女完成核銷程序，逐級送交不知情主管核章，讓社會局誤信而撥付補助款。

其中，羅男在2021年1月至2025年3、5月間，實際僅申報309萬餘元補助款，卻透過不實核銷方式，讓社會局撥付補助款1621萬餘元，詐得1312萬餘元後，與陳女朋分。另黃女名下兩間特約單位，分別於2020年至2025年間僅申報不到200萬元補助，卻透過相同手法，讓社會局撥付補助款2697萬餘元，黃女詐得2601萬餘元後再與陳女分帳。

檢方統計，三人自2020年8月至2025年5月止，合計詐領長照補助款5407萬3174元，其中陳女分得高達4953萬8963元，大量投入外幣帳戶、股票、保單等金融商品；羅男分得215萬2508元，黃女則分得238萬1703元。

社會局察覺異常後，向法務部廉政署檢舉，由台南地檢署派駐廉政署南部地區調查組檢察官指揮偵辦，去年9月17日同步搜索陳女住處等9處地點，查扣現金110萬元，以及台幣、外幣帳戶存款共3034萬117元，已依法發還台南市政府；另經法院裁定，扣押陳女名下價值1131萬元的房屋與土地，並查扣相當金額的保單與股票，將由法院認定價值並宣告沒收。

檢方認定，陳女、羅男與黃女涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物，以及行使公務員登載不實文書、業務登載不實文書、填製不實會計憑證等罪嫌。檢方指出，被告等人長期利用公務機會，詐領身心失能或障礙者的長期照顧服務款項，時間長、金額鉅，嚴重侵害公共利益與弱勢權益，犯罪情節重大。

檢方表示，陳女與黃女犯後坦承犯行，羅男僅承認部分事實，另考量陳女已繳交或經查扣部分犯罪所得，請法院酌情量處適當刑度，以示警惕。

