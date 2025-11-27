5年進帳135億！民眾疑濫開單 中市警：為降低事故頻率

台中市 / 綜合報導

近幾年台中市的交通罰鍰收入大幅攀升，從109年統計到113年，5年的時間合計就進帳135億元。市議員就質疑，台中市政府開罰態度太過強硬，像是在潭子區福貴路上，就連離峰時段也要擺拍測速器材拚業績，不少民眾也認為當地的測速照相實在太多。但警方說，因為這個路段緊鄰國道4號、省道台74線，車流量大、車禍也多，才會連離峰時段也要測速，為的是降低事故頻率，並非濫開罰單。

一整疊放在桌上的，全部都是交通違規罰單，每張的違規事項都不太一樣，但共通點這些都是來從台中市，開出來的罰單，台中市近年來交通罰鍰收入大幅攀升，觀察歷年罰單金額，從108年6.4億，但隔年109年22.56億，相當於暴增了16.16億，接下來每年都超過20億以上，單純計算近5年罰單金額總額，台中市就進帳135億元的罰鍰收入。

台中市議員(民)周永鴻說：「盧秀燕上任以來，光是罰單就增加了135億(元)，其實不要用罰單，來當作是市庫的收入，因為罰單的收入，主要都在地方政府。」民代特別點出，在台中市潭子區福貴路上，就連離峰時段，都有機會碰上員警擺拍測速要拼業績，民眾說：「路那麼大，速度那麼低，擺明就是要搶錢，測速照相的問題應該要拿一些掉，因為太多了。」民眾普遍認為，現在測速照相真的太多，被罰到吃不消，針對福貴路曾設移動式測速，轄區派出所在測速照相規劃上，有這樣的考量。

台中市警大雅分局潭北派出所副所長劉坤松說：「是易發生事故的路段，今年至今已有發生76件事故，因此規劃在該處，進行移動式測速照相，並公告為測照取締地點。」警方強調，2023年交通部修法擴大民眾可檢舉項目，導致民眾檢舉數大幅增加，同時也提高重大違規罰鍰金額，罰鍰總金額自然比往年多，但市府5年收了135億罰鍰，還是讓民眾這手上的罰單，越來越繳不下去。

