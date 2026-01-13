5年首見短徵！去年全國稅收3.75兆 較預算短少505億

財政部公布去年稅收3兆7515億元，較預算數短少505億元。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布去年12月全國稅收1702億元、年減10.7%或204億元；累計去年稅收3兆7515億元、年減0.3%或104億元，較預算數短少505億元，為近5年首見短徵，包括中央政府短徵483億元地方政府短徵112億元，若加計整理期間入帳稅款，預估2025年稅收短徵190億至260億元。財政部表示，去年稅收未達成預算目標，主因車市及房市交易清淡，加上延分期繳稅所致。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，2025年稅收較上年減少104億元，以營業稅減少267億元、土增稅減少209億元及貨物稅減少188億元較多；但綜所稅增加387億元、營所稅增加218億元。她表示，去年稅收預算達成率98.7%，包括關稅、營所稅、貨物稅、菸酒稅、特銷稅、營業稅、土增稅、娛樂稅等，均未達成預算數；但營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅及牌照稅、印花稅及娛樂稅，去年稅收均創歷年新高。

根據財政部統計，去年營所稅1兆1438億元、年增1.9%，主因結算申報自繳稅款及暫繳稅款增加，但申請延分期亦增，抵銷部分增幅。綜所稅8678億元、年增4.7%，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。營業稅5970億元、年減4.3%，主因外銷退稅增加，但國內消費穩定抵銷部分減幅。關稅1552億元、年減3.5%，主因小客車進口稅額減少。貨物稅1425億元、年減11.6%，以車輛類減少最多，主因美國對等關稅等影響。

不過，12月證交稅311億元、創歷年同月新高，年增32.7%、連續5個月成長；累計去年證交稅2928億元、創歷年新高，年增1.6%。劉訓蓉表示，證交稅已連續4個月超過300億元，主因AI商機熱絡，帶動台股價量俱揚，去年上市櫃平均每日成交值4894億元，創下歷年新高。

另，12月土增稅59億元、年減16.6%；累計去年土增稅683億元、年減23.5%。12月房地合一稅49.5億元、年減49.3%，去年房地合一稅923.4億元、年減8.3%。財政部表示，主要受到央行信用管制措施、銀行房貸緊縮等影響，房市交易續清淡，房地交易稅收減少。

