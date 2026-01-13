5年首見！2025稅收短徵505億元 「4項目」金額落差最大

去年全國稅收3.75兆元，比預算數短少505億元。（圖：資料照）

財政部今天（13日）公布2025全年度稅收新台幣3兆7515億元，年減0.3%，比預算數短少505億元。財政部表示，去年稅收沒有達標，主要是因為車市及房市受到美國關稅、央行不動產信用管制影響，導致交易清淡，加上延期或分期繳稅所致。財政部也點名，營所稅、營業稅、貨物稅和土地增值稅，是實際稅收和預算落差最大的項目。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，2025年12月稅收是1702億元，比2024年同月減少204億元，年減幅達10.7%；累計全年比2024年也減少104億元，年減0.3%。初步統計數還沒有加計將在今年1月1日到1月15日整理期間入帳的稅款，主要是營所稅、綜所稅、營業稅、貨物稅等。

2025年沒有達到預算目標的項目包括：土增稅、貨物稅、特銷稅、營業稅、關稅、菸酒稅及營所稅，其中以營所稅短收最多，達362億元，其次是營業稅減少288億元，貨物稅和土地增值稅分別短收270億元和177億元，成為整體短徵的主因。

不過，12月證交稅311億元、創歷年同月新高，年增32.7%、連續5個月成長；累計去年證交稅2928億元、創歷年新高，年增1.6%。劉訓蓉表示，證交稅已連續4個月超過300億元，主因AI商機熱絡，帶動台股價量齊揚，去年上市櫃平均每天成交值4894億元，創下歷年新高。