5年默默行善！神秘女子捐21萬年菜送暖 雲林阿嬤感動：終於有年味
〔記者李文德／雲林報導〕歲末寒冬送暖，一名捐贈雲林家扶中心的劉姓女子5年前開始不斷默默捐贈給家扶物資，低調行善。今(12)日再將總價21萬元左右的百份年菜送達。家扶中心特地為水林吳姓阿嬤家下廚。阿嬤感動地說，以往過年只簡單吃，看到一桌澎湃料理，這次終於更飄出「年味」。
家扶中心主任廖志文指出，此次劉女寄出100份北農嚴選3菜1湯年菜組合，包括鮑魚雞湯、櫻花蝦米糕、筍香富貴蹄、白菜獅子頭等，市價大約21萬8800元，今天起已陸續送至家扶長期關懷家庭。
廖志文表示，近年來物價波動，家扶捐款金額逐漸減少，不過劉女從2021年起就時常關心雲林家扶每位扶助家庭情況，每每在各大節慶前陸陸續續送百餘箱柚子、水蜜桃、櫻桃禮盒、粽子禮盒等給雲林家扶，撇除此次送出的年菜組合，共送出市價157萬元物資，時常都是一通電話通知捐助，並不問回報，其精神令人感動萬分，對家扶家庭有如及時雨。
今家扶中心特地到水林鄉，為隔代教養家庭的吳阿嬤煮上一桌豐盛料理，更邀請獨自拉拔孩子長大的越南媽媽陳翠姮，為阿嬤烹飪越南當地過年必吃料理，特別有意義。
家扶督導王耀慶表示，阿嬤因先生中風左眼視力模糊，加上心血管疾病，甚至還要照顧兩名孫子，在家事忙碌之際，僅能靠打零工維持生計，如今年菜送暖與異國料理提味，更顯得「人間處處有溫情」的意義。
阿嬤表示，因要照顧孫子，家務繁忙，每次過年過節只簡單到菜市場買些三絲捲、春捲簡單應付春節，難得可以吃到一整桌澎湃的年菜料理，更有不曾吃過的越南佳餚，今年的年過得特別有味且溫暖。
更多自由時報報導
高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站
遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光
急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度
LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？
其他人也在看
黃國昌今晚閃電訪美！率團直奔華府 將與美方面對面談國防與高關稅
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨今（11）日中午臨時宣布，民眾黨黨主席黃國昌將於今日閃電出訪，黃國昌將親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
白委訪美自爆為兩件事 吳思瑤酸：軍購跟關稅可以用快閃方式進行？
民眾黨主席黃國昌昨（11日）突快閃訪美華盛頓，行程地點保密到家，僅透露聚焦國防與高關稅議題，預計台灣時間14日清晨抵台、當天上午召開記者會對外說明，使外界關注民眾黨是否將對軍購案立場轉彎。綠委吳思瑤質疑，「軍購跟關稅是可以用快閃方式進行的嗎？」她認為，只是因為民眾黨前黨主席柯文哲重出江湖太搶戲，黃一夕淪為邊緣人，才出國去找能大作文章的戲碼。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
黃國昌訪美刷存在？轉機PO文稱民進黨想鬥臭在野 網友11字開酸
即時中心／潘柏廷報導民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌，將按照黨內規定「兩年條款」辭掉立委，但他昨（11）日突然宣布要親自率團前往美國華盛頓，並與美政府部門會談國防及關稅議題，消息一出被民進黨大力抨擊，使得黃國昌今（12）日中午在臉書在臉書開罵「為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！」，雖貼文底下有不少支持者喊加油，但也有網友留11字開酸，內容也隨之曝光。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
ECB經濟學家Lane稱川普政策促美元受質疑，歐元將從中受益
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，歐洲央行首席經濟專家Philip Lane表示，隨著美國總統川普的經濟政策促使投資者重新考慮其美元持倉，他預計歐元將在投資者的資產組合中扮演更重要的角色。Lane在上週五的一場演講中表示，一個更「內向型」的美國經濟意味著，美元作為全球風險對沖工具的作用將減弱。這應會導致歐洲投資者出現更強的「本土偏好」，而全球市場參與者可能會選擇歐元作為「次優」的國際貨幣。Lane在丹麥Kolding的一場活動上表示，雖然美元仍將是遙遙領先的最大國際貨幣，但國際貨幣體系向不那麼單極的方向轉變，存在一定空間。在川普轉向保護主義、並試圖削弱聯準會獨立性之際，歐洲央行一直在努力提升歐元的全球地位。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau上週也表示，這類舉措已經損害了對美元的信心，並可能推動更大程度多元化的趨勢。歐洲央行總裁拉加德曾表示，實現這一目標可能意味著借款成本下降，並獲得對匯率波動和制裁的防護，並敦促各國政府讓歐元更具吸引力。儘管歐元是美元一個顯而易見的替代選擇，但其制度安排存在若干缺陷。使用歐元這種單一貨幣的21個國家之間資本市場割裂，而且並財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
道瓊、標普和羅素2000上週五齊破頂，費半急漲2.73%、英特爾飆漲10.8%
【財訊快報／陳孟朔】美國最高法院9日未就川普關稅案作出裁決，市場人士將下一個「可能出現法律意見」的時間點鎖定在1月14日的例行宣判日。最高法院慣例不會預告當天將宣判哪些案件，使關稅合法性與行政權限邊界仍處於高不確定狀態，短線成為風險資產定價的最大懸念之一。在「裁決未出、情緒先行」的氛圍下，美股上週五走勢先蹲後彈表現，道瓊工業指數終場收高237.96點或0.48%至49,504.07點，標普500指數收漲44.82點或0.65%至6,966.28點；以小型股為主的羅素2000指數漲20.32點或0.78%，報2,624.22點，上述三者同步改寫收市新高。以科技股為主的那指收升191.33點或0.81%至23,671.35點為11月3日以來的高位，費城半導體指數勁揚202.68點或2.73%，報7,638.78點，與1月6日締造的收市新高7,650.93點只差約12點，成份股中的英特爾飆漲10.8%最旺，台積電ADR彈1.77%。經濟數據方面，美國12月非農新增僅5萬人，但失業率回落至4.4%，加上勞參率在62.4%附近，使「就業動能偏弱、失業率卻未失控」的矛盾結構延續，利率交易端因此快速財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
花旗估，聯準會今年首次降息將在3月而非1月
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，花旗集團方面基於12月份就業數據而改變了對聯準會今年降息的預測，預測三次降息中的首次將在3月進行，而非此前預測的1月。Veronica Clark領導的花旗經濟專家團隊在報告中表示，儘管12月份非農就業人數增幅低於預期，但當月份的失業率降至4.4%與我們的預期截然不同。花旗經濟專家團隊預計3月、7月和9月將分別降息25個基點。此前預測的降息時間分別為1月、3月和9月。花旗經濟專家團隊在報告中寫道，12月就業數據並沒有改變低招聘、低解雇的勞動力市場現狀，在這種背景下，就業淨增幅度很可能不足以阻止失業率未來的上升。財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
美最快本週鬆綁委內瑞拉制裁，推動該國石油出口與資金回流
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國財長貝森特(Scott Bessent)透露，美國最早可能在未來一週進一步解除對委內瑞拉的額外制裁，政策主軸是推動該國石油出口與資金回流機制，同時為國際資金與機構重返委內瑞拉鋪路，以支撐其經濟重建與基本政府運作。貝森特指出，美方正研究調整制裁框架，讓主要儲存在油輪上的委內瑞拉原油得以出售，並使銷售收入能匯回本國，用於政府運作、安全部門開支以及民生支出；他並直言「我們正在解除對相關石油出口的制裁」，但未具體說明將鬆綁哪些制裁措施與範圍。在國際金融層面，貝森特稱他將於未來一週會晤國際貨幣基金(IMF)與世界銀行負責人，討論兩大機構與委內瑞拉重新建立合作關係的可能性。他並點名委內瑞拉目前被凍結的IMF特別提款權(SDR)資產規模接近50億美元，若能透過機制安排，將有機會成為重建資金來源之一。市場人士認為，若美方放寬金融往來限制，將直接牽動委內瑞拉債務重組與資金回流路徑。先前相關禁令被視為委內瑞拉約1,500億美元債務重整的一大障礙，而債務重組通常被認為是私人資本重新流入的關鍵前提之一。另外，川普上週五(9日)晚間簽署行政令，禁止法院或債權人扣押委內瑞拉存放在財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《美股精選》鋰市過剩預期收斂 儲能將是成長驅動力
MoneyDJ新聞 2026-01-12 09:29:28 黃文章 發佈普氏能源資訊1月9日報導，全球碳酸鋰市場的過剩預期將在2026年收斂，而隨著需求與供給同步成長，能源儲存需求被視為鋰離子電池消費中最重要的驅動因素。另一方面，儘管來自傳統乘用電動車市場的需求成長可能較為溫和，但電動重型卡車的成長軌跡看起來正變得愈發強勁。 根據標普全球能源CERA（S&P Global Energy CERA）發布的報告，全球鋰化學品市場預計在2026年出現109,000公噸碳酸鋰當量（LCE）的供給過剩，低於2025年的141,000公噸。報告指出，2026年全球鋰化學品消費量預計將年增13.5%，達到148萬噸碳酸鋰當量，而供給量則預期年增9.9%，至158萬噸碳酸鋰當量。 電池儲能系統（BESS）市場自2025年第三季開始強勁成長。產業專家普遍預期，中國在2026年的BESS成長率可望維持在約40%至60%，其在整體電池產量中的佔比預計將進一步提升。然而，市場對於BESS裝置量的成長軌跡仍存在分歧。 標普全球能源認為，BESS市場的熱度過於高漲。其可再生能源市場團隊預期，受到中國政策改革導致專Moneydj理財網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
法說前，台積電ADR上週五彈1.77%，外資聚焦2奈米產能與2026年營收指引
【財訊快報／陳孟朔】全球晶圓代工一哥--台積電(2330)(美股代碼TSM)即將於1月15日召開法人說明會，在這一指標性盛事登場前，其美股ADR上週五(9日)收漲5.62美元或1.77%，收在323.63美元，向1月6日締造的收市新高327.43美元挺進，開春以來漲了6.5%。儘管漲幅略遜於同日費城半導體指數強彈2.73%的表現，但台積電近期走勢依然強勁，顯示市場對即將到來的財報展望抱持高度樂觀期待。市場法人預期，台積電2025年第四季營收將超越財測高標，年營收有望首度突破3.8兆台幣大關。隨著AI晶片需求爆發以及2奈米(N2)製程計畫於2025年底量產，外資普遍看好台積電2026年營運將加速增長，營收年增率預估將超過30%，甚至有望挑戰5兆台幣規模。高盛與大摩等機構已紛紛調升其每股盈餘(EPS)預測，預期2026年EPS將落在84至86元台幣區間。在此次1月15日的法說會上，法人將重點鎖定三大核心指標：首先是2奈米先進製程的規模量產進度與客戶採納情況；其次是2026年全年營收與毛利率展望，儘管海外擴廠與新製程爬坡可能稀釋短期利潤，但受惠於代工價格調漲，市場仍預期其毛利率能維持在接近6財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
xAI去年Q3虧損擴大至14.6億美元，馬斯克全力押注Macrohard
【財訊快報／陳孟朔】外電引述的內部文件顯示，馬斯克(Elon Musk)創立的人工智慧(AI)新創公司xAI去年財務壓力驟增。截至去年9月底的第三季，xAI單季虧損擴大至14.6億美元，而第一季虧損則為10億美元。累計去年首九個月，該公司「燒錢」總額已高達約78億美元。財務數據顯示，xAI去年首九個月的營收僅為1.07億美元，雖然按季成長近一倍，但遠不足以覆蓋龐大的支出。期內息稅折舊攤銷前(EBITDA)虧損達24億美元，已超過先前預計的全年22億美元虧損目標。虧損持續擴大的主因在於xAI正不計成本地興建數據中心、高薪招募頂尖AI人才以及開發底層軟體。xAI營收長(CRO)尚金(Jon Shulkin)在投資人電話會議中透露，公司目前的戰略重心已轉向全速拓展「AI代理」(AI Agents)及相關軟件。這些開發項目被統一歸納在代號為「Macrohard」的計畫下，其最終目標是為特斯拉(Tesla)的Optimus人形機器人提供核心大腦驅動。為了支撐龐大的開發成本，xAI最近剛完成新一輪高達200億美元的融資。然而，由於公司目前每月的投資支出仍維持在10億美元左右的高點，這筆資金預計僅能財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
黃國昌稱訪美談關稅.軍購 王定宇狠酸:要代表政府?
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌11號突然宣布要快閃美國兩天，聲稱要和美方談關稅和軍購問題，不過遭綠委大酸，關稅在去年年底都已經告一段落，黃國昌這回出訪是要代表誰談判？也因過去黃國昌曾被爆料兒子有美國籍，網友嘲諷，難不成急著去美國一趟，是為了處理美國籍相關事宜？民視 ・ 5 小時前 ・ 9
特斯拉歐洲銷量驟降28%，全球電動車霸主地位遭比亞迪超越
【財訊快報／陳孟朔】特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)上週五股價收高2.11%，成了科技七雄最旺個股，報445.01美元，成交金額高達296.3億美元，位居美股榜首。儘管股價表現強勁，但其汽車業務正面臨嚴峻的轉折點。根據最新數據顯示，特斯拉已正式失去2025年全球純電動車(BEV)年銷量冠軍寶座，這是該公司歷史上首次被中國車企比亞迪(BYD)超越。2025年全年，特斯拉全球交付量約為163.6萬輛，較2024年的178.9萬輛年比下滑8.6%，為連續第二年出現年度銷量衰退。相比之下，比亞迪2025年純電動車銷量激增至225.67萬輛，年增約28%。市場人士指出，美國政府於去年9月底提前終止電動車稅額抵免政策，對特斯拉第四季表現造成沉重打擊，單季交付量大減16%。在重要的海外市場歐洲，特斯拉也正陷入困境。根據Electrek彙整的註冊數據，特斯拉2025年在歐洲的全年銷量從2024年的32.6萬輛跌至23.5萬餘輛，跌幅達27.8%。其中，歐洲最大電動車市場德國的表現最為慘澹，銷量驟降近50%至1.9萬輛左右；第二大市場英國的銷量也下滑10%至5.03萬輛。此外，瑞典與比利時的跌幅更財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
【國票金控晨訊】美股全數收漲 加權指數高檔震盪
日期：2026年 1月12日※操作建議與結論美晶片股表現強勢，美股指數全數收漲加權指數維持高檔震盪，留意週量增族群今日盤勢及未來走勢：(大盤進入高檔震盪，短線留意量增族群)美晶片股表現強勢帶動美四大指數全數收漲，幅度介於 0.48% 至 2.73%，台積電ADR上漲1.77%，台指期夜盤上漲373點，預估今日台股開高於盤上，盤中科技權值股或有買盤湧入，挹注指數於盤上震盪。※短線看法上週五加權指數結束連 6 紅 K 漲勢，但以目前仍處於歷史高檔區間，高位獲利了結屬於正常震盪，而非趨勢反轉。另一方面，台積電法說會即將於本週登場，相關概念股買盤動能有望持續加溫，引領指數重回五日線之上。※操作建議上週大盤週均量站上 7,500 億元以上，顯示市場資金仍維持高度活絡。但考量指數位於歷史高檔，個股除了具備週量增且均線維持多頭排列外，股價若經歷充分整理，更有利於資金持續性，其中PCB族群可作為操作主軸，留意布局機會。※重點產業與族群週量增PCB –2313華通、3715定穎投控觀點：上週五資金撤離記憶體族群，帶動非記憶體類股的熱門族群回溫，其中PCB族群股價在經歷充分整理過後，2313華通與3715中央社財經 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《商情》關注關稅裁決 1/9ICE期棉價格下調
【時報-台北電】因市場以及投資者正等待美國最高法院對美國總統川普關稅政策的裁決，以及月度供需報告的最新消息，加上，美元指數上漲，美元走強使得以美元計價的大宗商品價格更顯昂貴失去吸引力，致ICE期棉價格下跌。 分析師表示，棉花價格受到美元走勢的影響，以及最高法院關於關稅的裁決，受美國就業成長速度低於預期的數據顯示，以美元計價的大宗商品對海外買家而言購買力下降，美元因此走強，另外，美國最高法院預計對川普全面關稅政策的合法性作出裁決，這可能會震動金融市場，尤其是如果大法官們否決這些關稅政策的話。美國農業部（USDA）1月的世界農業供需預測報告（WASDE）將於周一發布，該報告備受市場關注，因為它更新了美國和全球的產量、消費量和期末庫存預測數據。 終場上周五ICE美國交易所2號棉花3月期棉跌0.08%，報每磅64.41美分；終場中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.9%，報每公噸14855人民幣。(編輯：呂方維)(商品行情網)時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《人幣匯率》中間價12日報7.0108元 升值20基點
MoneyDJ新聞 2026-01-12 09:37:28 新聞中心 發佈中國大陸外匯交易中心網站公佈，2026年1月12日銀行間外匯市場美元兌人民幣的匯率中間價為人民幣7.0108元兌1美元，較前一交易日(9日)中間價7.0128元升值20基點。 1月12日歐元兌人民幣匯率中間價為人民幣8.1400元兌1歐元，兌日圓匯率中間價為人民幣4.4267元兌100日圓，港元兌人民幣匯率中間價為人民幣0.89959元兌1港元，英鎊兌人民幣匯率中間價為人民幣9.3699元兌1英鎊。延伸閱讀：離岸人幣今盤中升破6.97，寫逾兩年半高在岸人民幣全年升值4.43%，寫近五年最大升幅 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
《政治》贏得輝達信任 將帶黃仁勳還願
【時報-台北電】輝達確定落腳北士科T17、T18，預計本月底和台北市政府簽約，台北市長蔣萬安表示，市府不但贏得輝達信任，更是輝達可靠夥伴，市府團隊在經歷地上權轉移關卡後，還到北士科附近的土地公廟還願，若輝達執行長黃仁勳屆時出席簽約儀式，他也會帶黃一起去土地公廟參拜。 蔣萬安指出，得知輝達欲在台灣設立總部、尚未確定選址台北時，他即叮囑副市長李四川此案，「只許成功不許失敗」；如今確定落腳北士科，蔣萬安回憶說，在接到輝達有意在台設總部時，市府便成立專案小組，直言輝達對台灣重要性不只北市，更影響台灣未來2、30年甚至50年的產業發展。 他透露，市府去年與新光人壽談判過程中，不但贏得輝達信任，甚至在與新壽協商僵持不下時，市府即為留下輝達找了「祕密基地」，輝達也馬上派人去看，市府也因此成了輝達可靠夥伴。 對於本月底簽約儀式，蔣萬安表示，黃仁勳曾在去年11月回應非常樂意出席，但當時未確定是否會來台參與尾牙；黃仁勳確定會來尾牙後，他就很想趁黃來台時一起前往T17、T18走走，並與市府團隊一同前去附近土地公廟參拜，希望讓黃仁勳感受台灣傳統，也保佑後續動工及施工期間一切順利。 蔣萬安說，爭取輝達留在台北的時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
蔣萬安打造北巿無菸環境 擬借鏡東京等地設吸菸區
台北市長蔣萬安今天表示，針對無菸城市，看到東京做得非常成功，北市府會盡可能參考國外城市的作法，以「原則禁止、例外開放」的思維，設置吸菸區或吸菸室，其他區域則希望打造無菸環境，讓吸菸者與非吸菸者分流。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 1
SCFI運價終止連三漲，歐洲/北美線仍小漲
MoneyDJ新聞 2026-01-12 09:50:04 新聞中心 發佈最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)上周五(1/9)日出爐，指數小跌8.93點至1647.39點，周跌幅0.53%，其中，歐洲、北美線運價仍小漲，但因次要航線跌幅較大，拖累整體SCFI指數下跌、終結連三漲。 根據SCFI最新報價，上周歐美主要航線運價維持上漲，遠東到美西每FEU(40呎櫃)運價達2,218美元，較前周上漲30美元或1.37%；美東每FEU運價達3,128美元，較前周上漲95美元或3.13%。遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,719美元，較前周上漲29美元或1.71%，遠東到地中海每TEU運價3,232美元，較前周上漲89美元或2.83%。 不過，次要航線呈現下跌，其中，遠東到波斯灣線每TEU運價1,981美元，較前周下跌139美元，周跌幅達6.56%；遠東到南美線(桑托斯)每TEU運價1,208美元，較前周下跌84美元、周跌幅6.5%。 延伸閱讀：散裝巴拿馬型船行情獨強，惟後市仍待觀察陽明Q1能見度較高，紅海復航估影響市場供需 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
鮑威爾面臨刑事調查，東京匯市美元指數六連漲終止、日圓止跌回升
【財訊快報／陳孟朔】受美國檢察官對聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)啟動刑事調查的震驚消息影響，東京匯市週一早盤美元指數由一個月高點回落，日圓止瀉小彈。根據外電報導，美國司法部已針對鮑威爾展開刑事調查，核心在於Fed華盛頓總部耗資25億美元的翻修工程，以及鮑威爾去年6月在國會聽證會上是否就工程規模與成本提供誤導性陳述。鮑威爾週日(11日)發表影片聲明強力反擊，稱刑事指控的威脅是「藉口」，意在報復Fed堅持根據經濟數據而非總統偏好來設定利率。鮑威爾強調，這場「公開戰爭」攸關聯準會能否維持獨立性。匯市表現方面，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數報98.899，下跌0.3%，中斷連續五個交易日的漲勢。在此之前，由於上週五就業報告強勁以及伊朗政局動盪引發避險需求，美元一度走強。分析師指出，Fed與川普政府之間的僵局若持續，將對美元前景造成壓力，特別是在市場關注本週即將公布的12月消費者物價指數(CPI)以及Fed 1月底利率決策之際。日圓表現受到關注，因日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)的執政盟友透露，可能在2月8日或15日舉行提前大選，美元兌日圓報157.5財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
捧中名嘴大翻車1／「11傻」集體翻車 國安揭中共操弄台灣政論節目傳播鏈
美軍奇襲出兵委內瑞拉活逮總統馬杜羅夫婦，在台灣意外引爆親中名嘴「集體翻車」的11傻現象。針對特定媒體集團、名嘴、節目與社群通路，在同一時間採同敘事卻「集體翻車」。齊聲譴責美國「霸凌小國」、「法外處決」，這波異常同步並非偶然。國安單位近期完成一份最新訊息操弄分析報告指出，中國早在去年10月起，便已將「美委衝突」設定為對台認知作戰主題之一，透過高度組織化的傳播鏈條，系統性將有利北京的敘事輸入台灣輿論場。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 9