5年27次，台積電經理一句話意外洩密？黃士修抓到「緊急用電」大卦

身處地緣政治風口浪尖的晶圓代工龍頭台積電，今年二度爆發內鬼洩密案，「護國神山」各類消息可謂動見觀瞻；另一方面，台灣今年5月正式邁入非核家園，台積電用電量逼近台灣整體的1成，台積電廠務部經理蔡秉璋19日在頒獎典禮中形容，「沒人注意公司電力部的存在，就是最大的成功！」對此，核能流言終結者創辦人黃士修直指，蔡秉璋其實爆了一個的大卦，台積電等於直接把秘密講出來。

台灣電力與能源工程協會19日舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，表揚傑出學子與業界專才的卓越貢獻，現場包含台電董事長曾文生等產官學代表多人與會。黃士修今（21）日在臉書揭露，台積電廠務部經理蔡秉璋說「過去5年，成功27次利用場內緊急備用發電機，瞬間調整負載，降低電網壓力，保障電力穩定。」這是爆了一個大掛。

黃士修回顧，2021年5月他爆料經濟部叫台積電少用電，經濟駁斥稱「是叫台積電自己發電」，強調合作模式是鼓勵台積電在尖峰短時間內使用發電設備供電，不影響產能也可減少從電網內購入的電力；而後他再爆台積電測試柴油發電機，台積電反駁，說柴油發電機是本來就有的備用發電設備，可在巔峰短時間用自用發電設備發電。

黃士修續指，反觀聯電則老實地把政府指令供出來，表示經濟部希望企業配合在尖峰時段用自用發電設備，聯電表示配合政府要求，廠區供電沒有問題。他批評，當時有民進黨網軍用假名投書，要擁核的自己別代表半導體廠商發言，但現在台積電直接把秘密講出來。他也酸，時任經濟部長王美花，歷經513、517兩次全國大停電，全身而退，經濟部長任滿後，又去台新金控爽當獨董了。

