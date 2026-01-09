5年6600萬返鄉落淚 黃子鵬成台鋼百萬投手
中職台鋼雄鷹休賽季重磅補強，以5年、總值新台幣6,600萬元合約簽下自由球員黃子鵬，成為台鋼隊史首位月薪破百萬的本土投手。談到能回到家鄉高雄打球、與父母距離更近，黃子鵬在加盟儀式上情緒潰堤，一度哽咽落淚。
穿上背號69號台鋼雄鷹球衣、戴上雄鷹帽，黃子鵬11日正式宣告加入台鋼雄鷹大家庭。球團指出，黃子鵬是雄鷹隊史上首位以自由球員身分簽下的球員，被視為球隊關鍵戰力，加上黃子鵬外號「老虎」，球團特別選在高雄具高度象徵意義的「龍虎塔」舉辦加盟儀式，現場湧入大批球迷，一同見證隊史重要一刻。
黃子鵬致詞時感謝球團用心安排儀式，讓他受寵若驚，尤其在家鄉高雄舉行，還有家人到場支持，更讓他忍不住拭淚。他回顧自己的棒球歷程，國小、國中都在高雄成長，高中後北上發展，長年與父母聚少離多，因此這次返鄉打球別具意義。黃子鵬：『(原音)其實就是都是一直在北部，然後很少有時間可以跟爸媽相聚，所以能有這樣的機會可以回到高雄，距離爸媽近一點，其實我真的是心裡非常感謝台鋼雄鷹給我這樣的機會。然後其實也很希望自己能為爸媽...讓他們感到驕傲這樣子。』
台鋼雄鷹董事長王炯棻指出，球團自創隊以來就以「深耕在地」為核心目標，期待高雄出身的優秀球員能回到家鄉打球。而黃子鵬不只是戰力補強，更象徵球團長期、穩定投資本土選手的決心。
領隊劉東洋也直言，黃子鵬是球團無論如何都想簽下的自由球員，不只看重他在場上的表現，更期待他成為年輕投手的學習典範，因此端出隊史重量級合約。劉東洋：『(原音)我們球團拿出了相對的誠意，所以最後是5年6,600萬總值的合約。子鵬的月薪是105萬，所以他是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，我覺得是非常、非常符合他的身價，還有他的人品，還有他也是國家隊一個很重要的選手，我覺得他都非常符合這個身價。』
談到作出自由球員去向的關鍵，黃子鵬表示，FA行使到最終拍板的過程中，家人在第一時間表態尊重他的任何決定，讓他在抉擇時更有勇氣、沒有負擔；而最終促使他下定決心加盟台鋼的原因，黃子鵬坦言「還是家人」，畢竟有機會回到家鄉高雄，讓親戚、家人能更方便進場看球是件很棒的事情，且未來若能力所及，他希望能回饋自己在高雄就讀的國小、國中母校，協助基層棒球發展，為家鄉培育更多後進盡一份心力。
黃子鵬也特別感謝前東家樂天，形容那是自己職棒生涯重要的成長階段，非常寶貴。儘管對於離開長年並肩作戰的隊友與教練仍充滿不捨，但也收到滿滿祝福，令他相當感激。
其他人也在看
MLB／避免薪資薪仲！道奇4人全都完約 有2人是去年世界大賽成員
9日是符合仲裁資格球員和母隊達成新約的期限，道奇分別用160萬美元簽下外野手寇爾（Alex Call）、130萬美元簽下後援投手史都華（Brock Stewart）和162.5萬美元簽下牛棚大將班達（Anthony Banda），4位符合資格的選手都順利完約，避免進入仲裁聽證。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
日職》曾從巨人三軍逆襲上大聯盟紅襪 火球男名將澤村拓一社群宣布引退
生涯在日職繳出79救援、99中繼、曾旅美加盟波士頓紅襪的千葉羅德海洋名將澤村拓一，今天（9日）在個人緯來體育台 ・ 2 小時前 ・ 1
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！續留40人名單拚大聯盟
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！續留40人名單拚大聯盟EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
MLB現役獨角獸 大谷轟盜獨步聯盟數據曝光
美國網路媒體《Codify Baseball》，今天整理近2年大聯盟盜壘與全壘打數據發現，總計2個項目排名前4球員中，僅大谷能夠跨界進榜，顯示現役大聯盟球員中，大谷在打擊爆發力，以及跑壘速度的獨特驚人存在。太報 ・ 1 天前 ・ 4
中職》林詩翔新合約上看30萬月薪 劉東洋：「盼他的故事帶有勵志意義」
台鋼雄鷹守護神林詩翔在2025年賽季表現亮眼，不僅以30次救援成功勇奪聯盟救援王，更拿下職棒生涯中僅有一次機會的年度新人王殊榮。而他的努力與成長，也獲得球團實質肯定，新賽季將以月薪30萬元以上、為期2年的複數年合約續約，整體薪資漲幅超過200%，可望寫下台鋼隊史加薪幅度最高紀錄。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 5
曾被王柏融砲轟的則本昂大準備赴美！35歲高齡還有夢不留遺憾的選擇
體育中心／綜合報導東北樂天金鷲35歲王牌投手則本昂大，在2025年球季結束正式行使海外自由球員資格，根據日本《Daily》及多家日媒最新報導，則本正與多支大聯盟球隊進行深入接觸，有望在1月份敲定最終合約。FTV Sports ・ 2 天前 ・ 6
旅美球員》BA各隊前30新秀 9台灣選手入選
知名新秀觀察媒體Baseball America已經公布2026年各隊開季前30名新秀名單，包括先前已公布在前10大新秀名單的李灝宇、林維恩在內，共有9名台灣球員入選。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
中職》挑戰賽生死戰震撼救援失敗 陳韻文首度說出真心話
統一獅終結者陳韻文去年在挑戰賽生死戰被林智平敲救命追平轟，以震撼的救援失敗結束球季，他坦言，這一場比賽傷害到球隊，自己很不舒服，也在棒球生涯中留下最深刻的痕跡，「我不想只是自己說會更努力，這不是用講的，我只能用行動來證明自己。」陳韻文去年季中一度轉任中繼，7月回歸守護神後絕好調，留下單季21次救援，自由時報 ・ 20 小時前 ・ 6
WBC》有信心一定可以擊敗台灣！ 前韓職球星坦言「我們有自己特色」
2026世界棒球經典賽不到2個月內就要開戰，韓國隊已經開始加緊準備，綽號「超音速」的前韓職球星李大炯這次擔任WBC球評，他近日接受韓國媒體《KBS Sports 》訪問時表示，韓國有很大的機會能擊敗台灣。TSNA ・ 1 天前 ・ 20
MLB》多倫多藍鳥能夠簽下岡本和真 女兒幫了點「小忙」
多倫多藍鳥7日為透過入札制度轉戰美國職棒大聯盟的日籍球星岡本和真舉行加盟記者會，岡本談到為何選擇藍鳥時透露，「我把30隊的Logo擺在女兒面前，問她喜歡哪個，她指著藍鳥隊的。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前 ・ 3
MLB》美國軍事行動後！委內瑞拉球員行程混亂 球隊正在聯絡球員以確保安全
由於美國逮捕委內瑞拉總統，引發兩國之間關係緊張，大量委內瑞拉的職業運動員，尤其是與大聯盟選手，導致他們的旅行行程陷入混亂，大聯盟球隊表示，他們正在聯絡球員以確保安全，但聯盟方面拒絕討論細節或提供評論。TSNA ・ 2 天前 ・ 發表留言
WBC》Aaron Judge首披美國隊戰袍出賽 洋基教頭挺到底：這是很有價值的
大聯盟紐約洋基總教練Aaron Boone對於主砲Aaron Judge將參加3月世界棒球經典賽(WBC)，表態支持。 Aaron Judge連2年獲美國聯盟MVP，首次參加WBC，被指定為美國隊長，美國力拚重返世界第一，AarTSNA ・ 1 天前 ・ 3
中職》遭戰力外後獲2隊邀約 24歲火球男仍回獅隊有原因
統一獅24歲右投林原裕去年季後打冬季聯盟期間，意外被放在60人名單外，由於在冬盟飆速絕好調，吸引至少2隊報價，還有球隊開價比他去年月薪更高的數字，林原裕仍決定回獅隊，除了因為不捨得離開，獅隊有運科投教曾浩哲也是他想續留的原因。意外被獅隊放名單外的23歲火球男林原裕，在冬盟短局數出賽飆出潛力，上月11自由時報 ・ 4 小時前 ・ 1
中職》前2年很難過 江少慶老實說：感覺像燈亮不起來
7日是統一獅第一階段投手練習日，陣中最受注目的江少慶首度團隊練習，有別於去年只能在防護室迎接新的一年，7日他能完整跟隨球隊走完整個流程，讓他直呼：「開心啊！終於正常了⋯」獅隊7日投手練習日正式啟動，江少慶3日起就到台南球場自主訓練，有別於過去2年只能待防護室的苦悶感，臉上笑容增加不少，他形容，前2年自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
中信兄弟》參加4次選秀會第8輪續披黃衫 26歲菜鳥高秉洋首年要拚一軍
中信兄弟2025年選秀會第8輪指名台中台壽霸龍出身投手高秉洋，這是他連續4年參加選秀會，終於獲得唱名，高秉洋26歲進入職棒，已經不是養成階段，新人球季目標當然是一軍。TSNA ・ 4 小時前 ・ 發表留言
WBC》Judge領軍美國出征經典賽 洋基主帥Boone樂觀其成
紐約洋基隊重砲手Aaron Judge確定將以「美國隊長」身分出戰今年的世界棒球經典賽，洋基隊總教練緯來體育台 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
MLB》升級輪值三振能力 小熊以3新秀向馬林魚換Cabrera
芝加哥小熊以Owen Caissie等3名新秀為代價，向邁阿密馬林魚換來生涯5年SO9（平均每9局三振數）10.0多明尼加右投Edward Cabrera，升級先發輪值陣容。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》重申對公鹿忠誠 Giannis：絕不會要求交易
密爾瓦基公鹿戰績不如預期，關於該隊一哥Giannis Antetokounmpo未來動向始終是本季話題之一，但他重申對球隊忠誠，表示絕不會要求交易，除非球隊要他離開，目前他更想挽救賽季。TSNA ・ 6 小時前 ・ 3
NBA》老鷹尋求交易 Trae Young首選巫師
亞特蘭大老鷹尋求交易8年來門面Trae Young，據悉除球團之外，球員本人也屬意以華盛頓巫師為下家，其經紀人團隊正就相關事宜與老鷹協商，而球團正與多支球隊接觸。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
中職》奪冠隔年轉隊的教頭罕見 但古久保並非首人
去年率樂天桃猿逆勢奪冠，卻閃電遭撤職的日籍監督古久保健二，離隊不久即傳出味全龍隊有意延攬，今天終於公布其職務，古久保將擔任味全龍隊巡迴統籌教練，負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養。中職史上，奪冠隔年即轉隊發展的總教練頗罕見，但古久保並非首人。相較之下特殊案例是，已故名教頭徐生明在1999年率味自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言