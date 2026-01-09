5年6600萬返鄉落淚 黃子鵬成台鋼百萬投手

中職台鋼雄鷹休賽季重磅補強，以5年、總值新台幣6,600萬元合約簽下自由球員黃子鵬，成為台鋼隊史首位月薪破百萬的本土投手。談到能回到家鄉高雄打球、與父母距離更近，黃子鵬在加盟儀式上情緒潰堤，一度哽咽落淚。

穿上背號69號台鋼雄鷹球衣、戴上雄鷹帽，黃子鵬11日正式宣告加入台鋼雄鷹大家庭。球團指出，黃子鵬是雄鷹隊史上首位以自由球員身分簽下的球員，被視為球隊關鍵戰力，加上黃子鵬外號「老虎」，球團特別選在高雄具高度象徵意義的「龍虎塔」舉辦加盟儀式，現場湧入大批球迷，一同見證隊史重要一刻。

黃子鵬致詞時感謝球團用心安排儀式，讓他受寵若驚，尤其在家鄉高雄舉行，還有家人到場支持，更讓他忍不住拭淚。他回顧自己的棒球歷程，國小、國中都在高雄成長，高中後北上發展，長年與父母聚少離多，因此這次返鄉打球別具意義。黃子鵬：『(原音)其實就是都是一直在北部，然後很少有時間可以跟爸媽相聚，所以能有這樣的機會可以回到高雄，距離爸媽近一點，其實我真的是心裡非常感謝台鋼雄鷹給我這樣的機會。然後其實也很希望自己能為爸媽...讓他們感到驕傲這樣子。』

台鋼雄鷹董事長王炯棻指出，球團自創隊以來就以「深耕在地」為核心目標，期待高雄出身的優秀球員能回到家鄉打球。而黃子鵬不只是戰力補強，更象徵球團長期、穩定投資本土選手的決心。

領隊劉東洋也直言，黃子鵬是球團無論如何都想簽下的自由球員，不只看重他在場上的表現，更期待他成為年輕投手的學習典範，因此端出隊史重量級合約。劉東洋：『(原音)我們球團拿出了相對的誠意，所以最後是5年6,600萬總值的合約。子鵬的月薪是105萬，所以他是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，我覺得是非常、非常符合他的身價，還有他的人品，還有他也是國家隊一個很重要的選手，我覺得他都非常符合這個身價。』

談到作出自由球員去向的關鍵，黃子鵬表示，FA行使到最終拍板的過程中，家人在第一時間表態尊重他的任何決定，讓他在抉擇時更有勇氣、沒有負擔；而最終促使他下定決心加盟台鋼的原因，黃子鵬坦言「還是家人」，畢竟有機會回到家鄉高雄，讓親戚、家人能更方便進場看球是件很棒的事情，且未來若能力所及，他希望能回饋自己在高雄就讀的國小、國中母校，協助基層棒球發展，為家鄉培育更多後進盡一份心力。

黃子鵬也特別感謝前東家樂天，形容那是自己職棒生涯重要的成長階段，非常寶貴。儘管對於離開長年並肩作戰的隊友與教練仍充滿不捨，但也收到滿滿祝福，令他相當感激。