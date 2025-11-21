5年6600萬 台鋼大約網住黃子鵬

中職台鋼雄鷹隊21日宣布，網羅低肩側投手黃子鵬，簽下總值5年、新台幣6600萬元合約，為隊史第1名網羅的自由球員。

中職台鋼雄鷹隊21日宣布，網羅低肩側投手黃子鵬，簽下總值5年、6600萬元合約，為隊史第1名網羅的自由球員，黃子鵬表示：「謝謝你們帶我回家。」

黃子鵬2017年選秀被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）指名，近年成為桃猿隊穩定先發投手戰力，2025年季後取得自由球員（FA）資格、轉隊台鋼雄鷹，披上雄鷹69號戰袍。球團表示，其餘相關細節再擇期對外公布。

黃子鵬為2024年世界12強棒球賽冠軍班底，中職生涯前3個球季後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共171場出賽，拿下56次中繼成功，2019年以23次中繼成功勇奪中繼王獎項。

黃子鵬2021年起改擔任先發角色，連5個球季局數破百、穩定出賽，2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，是中職睽違7個球季之後，再度有本土投手拿下防禦率王。

對樂天桃猿的球迷而言，這恐怕不是好消息。儘管桃猿今年拿下隊史第8冠，也是樂天球團史首冠，仍無法阻止連續3年「大咖逃猿」的情形，先是2023年的陳俊秀、2024年的朱育賢，今年則輪到黃子鵬。