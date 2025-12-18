5年819億元擴大社會照顧！行政院通過社會安全網計畫2.0

行政院會今天通過「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」（圖／李怡安攝）

行政院會今天（18日）通過「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」，5年預計編列819億元，比上次第二期計畫倍增近1倍，並將新手父母、獨居老人、近貧人口等都納入前端初級預防服務對象，導入AI建立高風險家庭預警模型，強化心衛服務及專業久任，預估首年可服務量達140萬人次，持續守護每一位弱勢民眾。

衛福部表示，社會安全網是整合跨部會社政、衛政、勞政、警政與司法及教育資源，強化高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務機制。行政院2018年推出第一期計畫，共投入68億元，第二期計畫2021年展開並於今年屆滿，共投入408億元，明年進入社安網2.0，經費翻倍至819億元。

衛福部指出，社安網2.0的經費5年819億元，分布在衛福部約762億元、法務部31億元、原民會18億元、內政部8億元，規模比過去大；5年後盼能有9125名人力，包括社工與各種專業人員，希望把服務與照顧做得更好。

針對社安網2.0計畫分為6項策略，衛福部說明包括攜老扶幼、專業提升、布建心衛、專業久任、導入科技，及常態落實。攜老扶幼部分，將推出新手父母育兒指導員、提高獨老訪視觸擊率；在專業提升方面，將強化派案中心功能，轉型調查處理中心，適當派案並整合人力。

衛福部說明，在人力方面，會透過教育訓練、薪資待遇與督導機制的改善，促進專業人員穩定久任，預計將充實地方各類專業人力成長至9,125名，較110－114年新增1528人，深化支持服務範圍，讓社會安全網更加堅韌、更有溫度。

衛福部表示，未來也會透過導入科技協助整合資源，並要建立「風險預警」模型，希望能提早在事件發生前就預先處理，強化處理效果與效率；此外，政府對於攸關社安的相關委託機會也將朝向長約型態、避免1年1簽，協助社福團體能進行未來性規劃。



