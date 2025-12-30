5度封殺國防特別預算！綠委怒嗆藍白裡應外合：出賣台灣的首謀

記者楊士誼／台北報導

藍白在立法院程序委員會五度封殺國防特別預算，沈伯洋直言，藍白帶著的手舉牌說「只有兩頁、六頁就要1.25兆」完全是在玩弄資訊落差。（圖／記者楊士誼攝影）

中國展開「正義使命2025」軍演，今（30）日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。然而立法院程序委員會上，分八年、1.25兆的國防特別預算條例與明年度中央政府總預算，以10票：8票，第五次遭封殺。民進黨立委沈伯洋痛批，藍白現在是連討論都不能討論；立委陳培瑜也直言，藍白、蔣萬安就是出賣台灣的首謀。立委郭昱晴也強調，此時世界不只在看中國如何挑釁，還在看國會能否正常運作。

沈伯洋痛批，藍白現在做的是國防預算「連討論都不能討論」。他表示，程序委員會是法案「掛號」的地方，不能擋案子。現在如同看病掛號時被告知「要把詳細的病情全部列出來，沒有列出來不能掛號」。他指出，程序委員會只能看修法理由、簽名有沒有十五個人，法案一旦掛號，就要到各個委員會審查，藍白現在連審查都不給。

沈伯洋也痛斥，藍白帶著的手舉牌說「只有兩頁、六頁就要1.25兆」完全是在玩弄資訊落差。特別預算一定要通過「特別條例」，沒有法案就不能夠審預算。而藍營的「總統國情報告」跟程序委員會完全無關。若是如此，藍白任何法案不滿意，就叫總統報告，只要沒有就不審法案？他也示警，今天報告事項還有兩個案子，一個是立法院發起公投「主管機關是不能拒絕」，更提出降低總統「被罷免門檻」的案子，這是毀壞民主憲政的事。

藍白在立法院程序委員會五度封殺國防特別預算。（圖／記者楊士誼攝影）

陳培瑜發言時指出，國民黨「反共不過三代」。蔣介石說「反攻大陸殲滅共匪」、蔣經國說「跟共產黨接觸就是自殺行為」，蔣孝嚴說「中共越打壓，我們越要爭氣」，但很可惜到「據說也改過姓」的蔣萬安，反共呢？第四代就開始「舔共」，這就是國民黨。她批評，中國正在用軍演、認知作戰武力威脅台灣，裡應外合的就是國民黨。

陳培瑜也痛批，中國軍演威脅台灣，藍營有站出來為台灣人發聲？「口口聲聲說『交流就能換來和平』，笑死我」，馬英九執政時期中國進行超過三百次軍演，那樣的和平叫做和平嗎？難道下跪就能換來和平？她不滿表示，國民黨、民眾黨跟蔣萬安都幫兇，就是出賣台灣的首謀。鄭麗文更說要見習近平，還說明年三月成行，要不要報備？談了什麼、做了什麼、去哪裡、見了誰？都應公開說明。

郭昱晴也嚴厲譴責藍白，她指出，明年度中央政府總預算到現在為止依舊卡關，公職人員赴中報備法案更被擋下快8百次，此刻中國發動軍演，世界不只在看中國如何挑釁，還在看台灣的國會能否正常運作。她也直言，藍白不讓國會正常運作，也不讓政府有資源，更把程序當成武器、把預算當成人質。

藍白在立法院程序委員會五度封殺國防特別預算，會議結束後，民進黨立委莊瑞雄雙手扶臉。（圖／記者楊士誼攝影）

