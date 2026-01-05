5度申請離職 曾志偉鬆口卸任TVB總經理

〔記者林南谷／綜合報導〕香港資深藝人、TVB總經理曾志偉昨晚(4)日在澳門上葡京綜合渡假村舉行《萬千星輝頒獎典禮2025》宣布卸任TVB總經理一職。

年屆72歲的曾志偉擔任TVB四年多來，期間不少粉絲曾憂心他身體能否負荷，2023年8月，曾志偉因身體狀況到台灣進行動脈瘤手術，當時一度傳他將辭去TVB總經理，引起外界關注，曾志偉還透過視訊隔空澄清謠言。

昨晚曾志偉在後台自曝曾5度申請離職，公司多次慰留，他否認離職是因為健康問題，坦言自己是電影人，生活上比較自由。

2021年1月，曾志偉在TVB董事局主席許濤力邀下回歸TVB，出任副總經理(綜藝、音樂製作及節目)，在其率領下，TVB成功化解HKRIA版權風波，因表現出色同年9月升任總經理(節目內容營運)，全面負責TVB主要內容營運，包括綜藝、合拍劇、音樂製作，以及節目採購及策劃，擔任總經理4年多來受香港娛樂圈高度肯定。

